Крайсуд рассмотрит жалобу мэра Геленджика о его дисквалификации

Новости

Вирусолог объяснил смысл введения обязательных QR-кодов на транспорте 14:24
Стивен Джеррард возглавил футбольный клуб "Астон Вилла" 14:15
Идрис Эльба выложил фото со съемок фильма по "Лютеру" 14:04
В Минцифры сообщили о рекордной по мощности атаке на портал госуслуг 13:35
В Минске предупредили ЕС о готовности ответить на новые пакеты санкций 13:32
В Краснодаре появится служба реабилитации после COVID-19 13:32
Умерла сыгравшая Элизабет Тэйлор актриса Харриет Маргулис 13:30
В России готовят законопроекты о QR-кодах на транспорте, в кафе и магазинах 13:20
Лукашенко поручил усилить охрану границы по всему периметру страны 13:20
В Москве и Минске выразили готовность обеспечить военную безопасность СГ 13:15
Кубань вводит обязательную вакцинацию для жителей старше 60 лет 13:14
Ситуация на белорусско-польской границе остается напряженной 13:06
Песков назвал безумными идеи о санкциях к "Аэрофлоту" 13:01
Верховный суд продлил арест Фургалу и другим участникам уголовного дела 12:58
Суд арестовал преподавателя ВШЭ и МГУ по делу о педофилии 12:57
МИД Франции: Россия не причастна к ситуации на польско-белорусской границе 12:47
Кабмин выделит дополнительно 6,5 млрд рублей на развитие космической отрасли 12:43
Кабмин направит более двух млрд рублей на поддержку учреждений культуры 12:26
Консультации РФ и США по визовым вопросам состоятся на следующей неделе 12:15
NI: Плохие новости - "Терминатор" поступает на вооружение 12:08
Coca-Cola подала жалобу на производителя "Напитков из Черноголовки" 12:05
Оперштаб: В Москве выявлено 6 240 новых случаев COVID-19 12:01
МИД РФ: Риски столкновений в Черном море возрастают 11:46
Цена экспорта газа в дальнее зарубежье превысила 310 долларов 11:42
МИД Польши: Варшава не пропустит мигрантов через границу 11:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Митрополит Иларион: То, что сейчас происходит на наших глазах, - общенациональное бедствие
Митрополит Иларион: То, что сейчас происходит на наших глазах, - общенациональное бедствие
Гинцбург: Почему прививка от COVID должна быть включена в Национальный календарь
Гинцбург: Почему прививка от COVID должна быть включена в Национальный календарь
Викторина: 10 мифов о Федоре Достоевском
Викторина: 10 мифов о Федоре Достоевском
11.11.2021 13:44
Рубрика: Происшествия

Крайсуд рассмотрит жалобу мэра Геленджика о его дисквалификации

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Краснодарский краевой суд принял к рассмотрению жалобу мэра Геленджика Алексея Богодистова на постановление городского суда курорта. Об этом "РГ" сообщили в объединенной пресс-службе судов региона . Речь идет о решении суда Геленджика дисквалифицировать мэра на 1 год за невыполнение предписания прокурора. Алексей Богодистов с этим решением не согласился и подал документы на обжалование в краевой суд.

Фото: sledcom.ru
Более 700 "неприкасаемых" граждан стали в этом году фигурантами уголовных дел

- Жалоба Алексея Богодистова будет рассмотрена, документы к нам поступили, - сообщили в пресс-службеа. - Но дата рассмотрения еще не назначена. В соответствии с требованиями КоАП, дело должно быть рассмотрено в течение двух месяцев.

По предварительным данным, жалоба Алексея Богодистова будет рассматриваться под председательством судьи Евгения Смирнова.

Как ранее уже писала "РГ", если решение суда Геленджика о дисквалификации Алексея Богодистова останется в силе, то чиновник не будет иметь права участвовать в совещаниях, ставить подпись под документами как официальное лицо и вообще принимать какие-либо решения в статусе главы администрации. При этом он все еще будет занимать должность мэра. Но фактически дисквалификация будет означать его отставку.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

В Минцифры сообщили о рекордной по мощности атаке на портал госуслуг
Лукашенко поручил усилить охрану границы по всему периметру страны
Сенатор назвал ответную меру на возможные санкции против "Аэрофлота"
Посол РФ в Вашингтоне прокомментировал Хартию о партнерстве США и Украины
На Украине впервые запретили фильм с Владимиром Зеленским
Телефонные мошенники лишили профессора РГГУ денег, квартиры и дачи
Видеокамеры начнут ловить тех, кто выбрасывает мусор из окон автомобилей