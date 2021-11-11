Крайсуд рассмотрит жалобу мэра Геленджика о его дисквалификации

Краснодарский краевой суд принял к рассмотрению жалобу мэра Геленджика Алексея Богодистова на постановление городского суда курорта. Об этом "РГ" сообщили в объединенной пресс-службе судов региона . Речь идет о решении суда Геленджика дисквалифицировать мэра на 1 год за невыполнение предписания прокурора. Алексей Богодистов с этим решением не согласился и подал документы на обжалование в краевой суд.

- Жалоба Алексея Богодистова будет рассмотрена, документы к нам поступили, - сообщили в пресс-службеа. - Но дата рассмотрения еще не назначена. В соответствии с требованиями КоАП, дело должно быть рассмотрено в течение двух месяцев.

По предварительным данным, жалоба Алексея Богодистова будет рассматриваться под председательством судьи Евгения Смирнова.

Как ранее уже писала "РГ", если решение суда Геленджика о дисквалификации Алексея Богодистова останется в силе, то чиновник не будет иметь права участвовать в совещаниях, ставить подпись под документами как официальное лицо и вообще принимать какие-либо решения в статусе главы администрации. При этом он все еще будет занимать должность мэра. Но фактически дисквалификация будет означать его отставку.