Мэр Геленджика обжаловал в крайсуде решение о своей дисквалификации

Глава администрации Геленджика Алексей Богодистов не согласился с вердиктом городского суда курорта о дисквалификации со своего поста сроком на один год и обжаловал в положенный срок это решение в Краснодарском краевом суде.

"Подали жалобу в краевой суд на постановление Геленджикского городского суда. Решение в силу не вступило, в высшей инстанции буду отстаивать свою позицию", - написал накануне вечером Богодистов в своем Telegram-канале.

Как уже сообщала "РГ, на прошлой неделе городской суд Геленджика привлек к административной ответственности Алексея Богодистова и своим решением дисквалифицировал его на один год.

По словам юристов, у 40-летнего главы муниципалитета было десять дней, чтобы опротестовать этот вердикт. Если же все-таки он останется в силе, то чиновник не будет иметь права участвовать в совещаниях, ставить подпись под документами как официальное лицо и вообще принимать какие-либо решения в статусе главы администрации. При этом он все еще имеет право занимать должность мэра.

Отметим, что, глава города в тот же день заявил, что собирается обязательно обжаловать решение суда в вышестоящей инстанции.

"Получил много звонков по поводу сегодняшнего решения суда, - написал тогда в своем Telegram-канале Богодистов. - Комментирую. Учитывая повышенное внимание к работе администрации Геленджика со стороны людей в погонах, сегодняшнее заседание суда - очередной пункт в моем рабочем графике. С решением не согласны, подаем жалобу в краевой суд. Продолжаю работать". Следующий пост, действительно, посвящен тому, как мэр открывает газопровод.

"Причиной возбуждения дела стало то, что прокурор города Геленджика обратился в суд с постановлением о привлечении к административной ответственности должностного лица - главы администрации Геленджика Алексея Богодистова за неисполнение законных требований прокурора", - прокомментировали "РГ" ситуацию в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Из материалов дела следует, что прокуратурой были выявлены "нарушения действующего законодательства в сфере безопасности дорожного движения, землепользования и контрактной системы". Надзорное ведомство направило представление руководителю города с требованием их устранить, но он, по данным правоохранителей, этого не сделал. В следующем иске появилось уже требование дисквалифицировать мэра "за невыполнение предписания прокурора".

Теперь свое мнение по громкому делу предстоит высказать краевому суду, который подтвердит или опровергнет дисквалификацию главы Геленджика. Когда состоится это заседание, на данный момент не сообщается.

Досье "РГ"

Алексей Богодистов родился 4 мая 1981 года в Геленджике. Свою карьеру он начал в 1997 году с должности буфетчика. Спустя четыре года официально работал инспектором службы охраны в пансионате, а с 2006 года стал владельцем и директором ООО "Банк-Гигант". В 2013 году был избран депутатом Думы муниципального образования город-курорт Геленджик. В 2018 году после ухода в отставку предыдущего мэра Виктора Хрестина, Алексей Богодистов стал и.о. мэра, а с 22 сентября главой города-курорта. Он женат, воспитывает четырех дочерей.