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02.12.2021 17:27
Рубрика: Общество

Крым накроет третий за неделю циклон

Текст: Илья Изотов

После ураганного ветра в начале недели и обильного снегопада в выходные дни полуостров снова окажется во власти циклона. Штормовое предупреждение распространило Главное управление МЧС по Республике Крым.

Синоптик спрогнозировал повторение сильных осадков в Крыму в выходные

По данным Крымского гидрометцентра, в пятницу юго-западный ветер усилится до 15-20 метров в секунду, с порывами до 23-х.

- Атмосферный фронтальный раздел вызовет дожди на большей части территории полуострова. 4 декабря пройдут дожди, местами сильные - 10-20 миллиметров, - уточнили синоптики. - Температура в субботу - без существенных изменений (днем 10-15 градусов), а в воскресенье она понизится на четыре-пять градусов (до 6-11).

На следующей неделе Крым тоже ожидает неустойчивая погода с похолоданием и осадками в среду-четверг.

После последнего урагана, по данным мэра Ялты Янины Павленко, только в городе-курорте сорваны крыши с 40 зданий и повалено 195 деревьев. По мнению крымского климатолога Владимира Рябова, высокая циклоническая активность на полуострове в зимнее время года - результат продолжающегося глобального потепления. Зима в Крыму стала мягче, теплее, а более характерное для лета столкновение разных по температуре воздушных масс стало повторяться и зимой.

- Больше всего теплеет у нас зима, - считает Рябов. - Исходя из этого, следует ожидать, что в предстоящую зиму повторение таких циклонов - достаточно мощных и разрушительных вполне - вероятно.

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