Масляное пятно на Волге в центре Астрахани не опасно для экологии

Радужно-маслянистое пятно, обнаруженное в акватории рукава Волги "Городской" в центре Астрахани, не представляет опасности для экологии, сообщили "РГ" в администрации морского порта.

Как уточнил представитель порта, сотрудники которого выезжали на место ЧП, источник появления пятна не определен, но пленка уже находится в процессе самоликвидации за счет течения воды и силы ветра.

Как писала "РГ" о факте загрязнения проинформировал один из горожан, сообщив в МЧС. Для выяснения причин и ликвидации ЧП было организовано взаимодействие с администрацией морского порта. К установлению причин загрязнения реки также подключились Росприроднадзор, природоохранная прокуратура, линейное управление МВД на транспорте, морской спасательный координационный центр и морспасслужба.