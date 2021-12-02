В турмаршрут "Христианский Крым" включат древнейшие храмы полуострова

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко после встречи с митрополитом Псковским и Порховским, председателем Патриаршего совета по культуре Тихоном (Шевкуновым) поручил разработать национальный туристический маршрут "Христианский Крым". На полуострове поприветствовали это решение и даже перечислили святыни, которые обязательно должны войти в будущий маршрут.

Маршрут планируется развернуть при развитии туристско-паломнического направления в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Чернышенко отметил, что важно продумать транспортную инфраструктуру для туристов и паломников, создать доступные и комфортные для проживания отели, а также сформировать туристические программы. В Ростуризме в свою очередь отметили заинтересованность туроператоров в разработке таких маршрутов и спрогнозировали их высокую популярность у туристов.

Представивший несколько лет назад концепцию развития религиозного туризма в Крыму, сенатор от региона Сергей Цеков, который с 2003 года, возглавляет на полуострове "Русскую общину Крыма", назвал решение о создании такого национального турмаршрута очень хорошим и правильным.

- Крым - это духовный центр России, - напомнил он. - Здесь крестился святой равноапостольный князь Владимир. И вообще среди современных регионов Российской Федерации христианство появилось прежде всего в Крыму. На полуострове находятся самые древние православные храмы России, в том числе считающийся древнейшим в Восточной Европе храм святого Иоанна Предтечи в Керчи. По преданию, в первом веке нашей эры город Пантикапей (нынешняя Керчь) посетил апостол Андрей Первозванный. Еще в XIX веке святитель Иннокентий (Борисов) говорил: "Крым как будто создан для того, чтобы быть нашим русским Афоном".

В комментарии "РГ" доктор исторических наук, завкафедрой церковной истории и практических дисциплин Таврической духовной семинарии Андрей Ишин выразил уверенность в том, что создание маршрута "Христианский Крым" поспособствует созданию идеологических констант, столь важных для России как государства-цивилизации, которое по сути таковым рождалось в Крыму.

- Именно в Крыму до сих пор действуют первые храмы Русского мира, - отметил историк. - Конечно же, это храм Иоанна Предтечи в Керчи, на одной из колонн которого начертано, что он был возведен в 752 году, храм пророка Ильи в поселке Солнечная Долина на территории Судака, в котором сохранилась древняя мраморная купель. Также традиция строительства византийских храмов на Руси пришла из Сурожа (Судака) и Херсонеса (Севастополя), а не только из Константинополя.

Также, по словам Ишина, в Крыму есть храмы, олицетворяющие величие и несокрушимость нашей цивилизации.

- Например, восстановленный в Симферополе Александро-Невский собор, в котором хранятся мощи святителя Гурия (Карпова), великого миссионера, богослова, переводчика Евангелия на китайский язык, - пояснил исследователь. - Разумеется, в будущий туристический маршрут важно включить и расположенный в крымской столице Свято-Троицкий женский монастырь, где покоятся мощи может быть величайшего богослова XX века святителя Луки Крымского, создавшего десять томов удивительных проповедей, выдающегося хирурга, чей труд "Очерки гнойной хирургии" был удостоены Сталинской премии. На территории монастыря создан музей святителя Луки с личными вещами и документами святого. В этом маршруте должны быть и Топловский, и Косьмо-Дамиановский, а также пещерные монастыри Крыма, ставшие примером аскетического подвижничества. По-своему интересен Свято-Николаевский собор в Белогорске, построенный в 1793 году, то есть спустя всего 10 лет после присоединения Крыма к России. Есть удивительные в архитектурном плане храмы в Евпатории: Свято-Николаевский собор, спроектированный архитектором Александром Бернардацци, Свято-Ильинский храм, построенный по проекту Адама Генриха.

Свои предложения для организации христианского маршрута и у города-героя Севастополя. Так, возле музея-заповедника "Херсонес Таврический", на территории бывших воинских частей уже запланировано строительство историко-археологического парка с новыми музеями античности Византии и христианства, филиалом "Артека" и крупным паломническим центром. Предусмотрены корпуса для размещения туристов и паломников. Сейчас на этих землях ведутся масштабные археологические раскопки. Вокруг зданий будет общественное пространство площадью 23 гектара. Появятся новые подъездные пути к Херсонесу, парковки на 1380 мест, в том числе подземные. Проект реализует фонд "Моя история", работы планируют завершить в 2024 году.

Директор музея-заповедника "Херсонес Таврический" Елена Морозова рассказала "РГ", что в Херсонесе уже подготовлены экскурсионные маршруты по древним византийским храмам и базиликам, связанным с именами апостола Андрея Первозванного, священномученика Климента, Мартина Исповедника, Кирилла и Мефодия, князя Владимира.

- Херсонес - самый ранний очаг православия в нашем государстве, место крещения князя Владимира и зарождения русской государственности, - говорит Морозова. - Возрождение духовной жизни, проведение богослужений в древних базиликах и часовнях делают Херсонес перспективным центром для развития паломничества и религиозного туризма. В последние два года стали пользоваться популярностью экскурсионные программы, раскрывающие тему крещения Руси. На территории Херсонеса представлено около 70 византийских христианских храмов различных архитектурных типов, они обладают большим туристическим потенциалом. Базилика 1889 года, Храм на сводах, Базилика на холме, Западная базилика и другие храмы были расчищены и вошли в новые экскурсионные маршруты.

По словам Морозовой, музей работает на тем, чтобы создать комфортные условия для гостей и в то же время снизить антропогенную нагрузку на объекты культурного наследия. На городище продолжат создавать деревянные настилы и дорожки, чтобы посетители музея перемещались от памятника к памятнику, не нарушая культурный слой.

Наместник Свято-Климентовского Инкерманского монастыря, епископ Бахчисарайский Каллиник сообщил "РГ", что есть планы построить крупный мировой паломнический центр возле Инкерманского монастыря, после того как будет перенесена железнодорожная ветка. Эти работы запланированы федеральной целевой программой развития Крыма и Севастополя.

- Маршруты по святым местам помогут показать всей России привлекательность Крыма не только как летнего оздоровительного курорта, но и места паломничества, - считает Наместник Свято-Климентовского Инкерманского монастыря, епископ Бахчисарайский Каллиник. - Мы и сейчас готовы принимать паломников, разработаны программы для посещения монастырей. Крым - это прежде всего паломнический туризм, у нас есть святыни I века, мощи святого Луки. Инкерманский монастырь - древнейшая обитель России, Херсонес, Троицкий, Космо-Дамиановский, Параскевиевский монастыри. Крым сейчас развивается, к каждому объекту стараются подводить дороги. Например, у Свято-Георгиевского монастыря на Фиоленте был создан парк, построена дорога, появилось место для прогулок.

Справка "РГ"

Всего Крымская епархия объединяет 532 прихода, 16 монастырей, 70 типовых храмов и около 400 молитвенных домов и часовен. И практически каждый из этих объектов имеет богатую историю и достоин включения в маршрут "Туристический Крым".