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02.12.2021 10:19
Рубрика: Общество

Запасы водохранилищ Крыма втрое превысили показатели 2020 года

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Илья Изотов/РГ Фото: Илья Изотов/РГ
Фото: Илья Изотов/РГ

К началу зимы в водохранилищах Крыма накоплено 105,99 миллиона кубометров воды, что превышает показатели 2020 года в это же время года почти на 70 миллионов кубометров. Об этом свидетельствуют свежие данные о запасах влаги в водохранилищах полуострова, опубликованные Крымским гидрометцентром.

Фото: Степан Кискин
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Больше всего пополнилось питающее Севастополь Чернореченское водохранилище - на 0,9 миллиона кубометров, Симферопольское - на 0,8, Белогорское - на 0,7, Счастливенское - на 0,5, Партизанское - на 0,7 миллиона кубометров.

- В отличие от двух предыдущих осенних месяцев, когда наблюдался недобор осадков, в ноябре в бассейнах большинства рек выпали осадки локального характера, - отметили в гидромете. - Так, в верховье рек Кача, Бельбек, Биюк-Карасу, Малый Салгир выпало 29,4-56 миллиметров осадков - это норма. А в бассейнах остальных рек северного предгорья и ЮБК выпало 23-35 миллиметров осадков, что в пределах 46-76 процентов от нормы.

Вместе с тем общий суммарный запас воды к началу зимы в крымских водохранилищах на шесть миллионов кубометров меньше, чем месяц назад. Ситуацию могут поправить циклоны, которые местами принесли до половины месячной нормы осадков.

Несмотря на улучшение естественного водного баланса полуострова, в следующем году в Республике Крым планируется бурение еще 36 скважин общим дебетом 57,5 тысячи кубометров в сутки. А до конца 2021 года из уже пробуренных скважин планируется подать дополнительные 10 тысяч кубометров воды в сутки на Симферополь. Это также позволит экономить запасы питающих город водохранилищ.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Симферополь ЮФО Севастополь

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