Эксперты назвали города с самым быстро дорожающим жильем

Краснодар и Екатеринбург возглавили список городов-лидеров по росту средней стоимости квадратного метра на вторичном рынке. Таковы данные консалтинговой группы SRG. Рейтинг составлен по итогам ноября 2021 года на основе анализа рынка жилья 20 крупных городов России.

Отмечается, что за месяц цена "квадрата" в Краснодаре увеличилась на 14,2% (+68,3% за год) и составила 94,3 тысячи рублей. На втором месте находится Екатеринбург с ростом 4,4% за месяц (+24,4% за год) - до 92,3 тысячи рублей. В этом рейтинге Москва оказалась на третьей строчке. В ноябре квадратный метр столичного жилья на вторичном рынке подорожал на 4,2% (+19,7% за год) - до 287,3 тысячи рублей.

Медленнее всего жилье дорожает в Перми и Челябинске - на 1,6% (до 65,3 тысячи рублей) и 1,6% (43,2 тысячи рублей), соответственно, передает РИА Новости со ссылкой на данные SRG.

При этом средняя стоимость предложения на вторичном рынке жилья в 20 крупных городах России в ноябре текущего года по отношению к прошлому месяцу снизилась на 0,11% и составила 88,1 тысячи рублей за квадратный метр. Тогда как с начала года "вторичка" показывает рост на уровне 22,5%.

Ранее Росстат сообщил, что себестоимость строительства в разных регионах России может отличаться в семь с лишним раз. Средняя фактическая стоимость одного квадратного метра общей площади жилья в домах, построенных в январе-сентябре нынешнего года, составила 47,9 тысячи рублей. В сельской местности себестоимость строительства ниже (42,4 тысячи рублей), чем в городах (48,3 тысячи рублей). За год рост составил 11,5%.