Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Нина Егоршева 
09:59 02.12.2021

Эксперты назвали города с самым быстро дорожающим жильем

Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости

Краснодар и Екатеринбург возглавили список городов-лидеров по росту средней стоимости квадратного метра на вторичном рынке. Таковы данные консалтинговой группы SRG. Рейтинг составлен по итогам ноября 2021 года на основе анализа рынка жилья 20 крупных городов России.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Эксперт дала советы, как выгоднее сдать квартиру в аренду

Отмечается, что за месяц цена "квадрата" в Краснодаре увеличилась на 14,2% (+68,3% за год) и составила 94,3 тысячи рублей. На втором месте находится Екатеринбург с ростом 4,4% за месяц (+24,4% за год) - до 92,3 тысячи рублей. В этом рейтинге Москва оказалась на третьей строчке. В ноябре квадратный метр столичного жилья на вторичном рынке подорожал на 4,2% (+19,7% за год) - до 287,3 тысячи рублей.

Медленнее всего жилье дорожает в Перми и Челябинске - на 1,6% (до 65,3 тысячи рублей) и 1,6% (43,2 тысячи рублей), соответственно, передает РИА Новости со ссылкой на данные SRG.

При этом средняя стоимость предложения на вторичном рынке жилья в 20 крупных городах России в ноябре текущего года по отношению к прошлому месяцу снизилась на 0,11% и составила 88,1 тысячи рублей за квадратный метр. Тогда как с начала года "вторичка" показывает рост на уровне 22,5%.

Ранее Росстат сообщил, что себестоимость строительства в разных регионах России может отличаться в семь с лишним раз. Средняя фактическая стоимость одного квадратного метра общей площади жилья в домах, построенных в январе-сентябре нынешнего года, составила 47,9 тысячи рублей. В сельской местности себестоимость строительства ниже (42,4 тысячи рублей), чем в городах (48,3 тысячи рублей). За год рост составил 11,5%.

Сейчас читают

ЖКХ
01.12.2021

Минстрой обновит нормативы на коммунальные услуги

Минстрой обновит нормативы на коммунальные услуги

Новый порядок установления нормативов на коммунальные услуги готовит Минстрой. Об этом рассказала замдиректора Департамента развития ЖКХ Минстроя Олеся Лещенко. Задача этих изменений заключается в том, чтобы приблизить нормативы к фактическому потреблению

Недвижимость
01.12.2021

Застройщики из 15 регионов получат господдержку

Застройщики из 15 регионов получат господдержку

Почти в полтора раза выросло число низкомаржинальных застройщиков, получающих господдержку. По итогам октября им будет выплачено около 26 млн рублей. Такое решение приняла межведомственная комиссия при Минстрое

Ипотека
01.12.2021

Мишустин выделил средства на субсидирование сельской ипотеки

Мишустин выделил средства на субсидирование сельской ипотеки

Премьер-министр Михаил Мишустин выделил средства на субсидирование сельской ипотеки. По ней граждане могут оформить кредит по льготной ставке до 3 процентов годовых. Также были направлены средства на поддержку аграрного сектора