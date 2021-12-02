Росфинмониторинг оценил повышение порога подконтрольных банковских операций

Росфинмониторинг против повышения порога по подконтрольным кредитным организациям операций, сообщили "Российской газете" в пресс-службе ведомства.

"Повышение порога информирования широко обсуждалось и признано нецелесообразным, в том числе в связи с наличием значительного количества незаконных финансовых операций в рамках указанных сумм", - сообщили "РГ" в Росфинмониторинге.

Как ранее писали "Известия", Национальный совет финансового рынка предложил повысить порог подконтрольных банковских операций с 600 тыс. до 1 млн рублей до конца 2023 года, а затем - до 1,5 млн рублей. Также рекомендуется установить этот порог на уровне 10 млн рублей по сделкам с недвижимостью. Заключение совета направлено 25 ноября в Госдуму, ЦБ и Росфинмониторинг.

Ранее Ассоциация российских банков также предлагала увеличение порога - до 1,4 млн, 3,5 млн, 10 млн рублей.