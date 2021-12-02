Роскомнадзор ограничит работу еще шести VPN-сервисов

Роскомнадзор планирует наложить ограничения на работу еще шести VPN-сервисов в России. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

"В соответствии с требованиями регламента реагирования информируем о планируемом введении централизованного управления в отношении средств обхода ограничения запрещенной в силу закона информации, - говорится в заявлении Роскомнадзора. - В ведомства направлен запрос с просьбой информировать Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) об использовании сервисов VPN (Betternet, Lantern, X-VPN, Cloudflare WARP, Tachyon VPN, PrivateTunnel) для обеспечения работы технологических процессов предприятий и организаций".

В начале осени ведомство заблокировало такие VPN-сервисы, как Hola!VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN, IPVanish VPN из-за того, что они нарушали российское законодательство и давали возможность получить доступ к запрещенной информации.