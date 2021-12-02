Россия ввела двухнедельный карантин для прибывающих из ЮАР

В России вводится 14-дневный карантин для граждан, прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова KP.RU.

"Сегодня Россия ввела карантин двухнедельный, но только для тех, кто возвращается из ЮАР и стран, которые имеют непосредственную границу с ЮАР", - уточнила она.

Попова отметила, что по данным Ростуризма и МИД, сейчас в ЮАР находится всего несколько сотен российских граждан.

Новый штамм коронавируса был выявлен в Южной Африке. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) квалифицировала его как "вызывающий беспокойство" и дала ему название "омикрон". Специалисты предполагают, что новый вариант вируса не только серьезно мутировал, но и легче передается от человека человеку, чем штамм "дельта".