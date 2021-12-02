Новости

Глава ДНР не исключил обращения за помощью к России 17:01
Сервис Disney+ выложил трейлер премьер декабря 16:54
Захарова назвала вступление Украины в НАТО "красной линией" 16:49
Лавров предупредил о скором появлении в Европе американских ракет 16:34
Странам ЕАЭС потребуется 550 млрд долларов для совершения энергоперехода 16:33
В ЮАР назвали основную группу риска для "омикрон"-штамма коронавируса 16:19
Стало известно, сколько россиян зарабатывают через онлайн-платформы 16:17
На шахтах Кузбасса после ЧП на "Листвяжной" нашли более 600 нарушений 16:14
Видео: На Сочи впервые с 2012 года обрушился семибалльный шторм 16:03
Проект о страховании волонтеров может быть внесен в Госдуму до конца года 16:01
Японский инвестор покупает крупнейшую лесную компанию на Дальнем Востоке 16:00
Попова: Человек с COVID-19 может быть заразным более 100 дней 15:59
ФАС согласовала цену на вакцину против COVID-19 для подростков 15:58
В Омской области ввели обязательную вакцинацию для пенсионеров 15:58
Суд подтвердил смерть 36 человек на "Листвяжной" 15:56
Для компаний ЕАЭС могут создать единый углеродный рынок 15:54
Пострадавшим и семьям погибших в шахте "Листвяжная" выдадут 40 квартир 15:54
Россия ввела двухнедельный карантин для прибывающих из ЮАР 15:50
В Стокгольме завершились переговоры Лаврова и Блинкена 15:45
В больницах остается 16 пострадавших после взрыва на "Листвяжной" 15:42
Мороз и солнце придут в столицу на следующей неделе 15:41
Минцифры: Каждый 20-й звонок с неизвестного номера - мошеннический 15:35
В Госдуме поддержали заявление Лаврова о Минских соглашениях 15:26
Липецкая семья отравилась консервированными грибами 15:24
Москвичей предупредили о девятибалльных пробках из-за снега с дождем 15:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" 3 декабря наградят победителей конкурса "Золотой Гонг-2021"
В "РГ" 3 декабря наградят победителей конкурса "Золотой Гонг-2021"
Какие законы вступают в силу в декабре
Какие законы вступают в силу в декабре
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
02.12.2021 15:50
Рубрика: Общество

Россия ввела двухнедельный карантин для прибывающих из ЮАР

Текст: Матвей Линник

В России вводится 14-дневный карантин для граждан, прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова KP.RU.

Фото: REUTERS
К новому штамму коронавируса пока вопросов больше, чем ответов

"Сегодня Россия ввела карантин двухнедельный, но только для тех, кто возвращается из ЮАР и стран, которые имеют непосредственную границу с ЮАР", - уточнила она.

Попова отметила, что по данным Ростуризма и МИД, сейчас в ЮАР находится всего несколько сотен российских граждан.

Новый штамм коронавируса был выявлен в Южной Африке. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) квалифицировала его как "вызывающий беспокойство" и дала ему название "омикрон". Специалисты предполагают, что новый вариант вируса не только серьезно мутировал, но и легче передается от человека человеку, чем штамм "дельта".

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Россия ввела двухнедельный карантин для прибывающих из ЮАР
Лавров пояснил неприемлемость расширения НАТО на восток
Роспотребнадзор: Коронавирус обретает сезонный характер
ЦБ хочет обязать банки проверять операции по переводам
ФСБ: В России задержаны три агента спецслужб Украины
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Что известно на сегодняшний день о детской вакцине "Спутник M"