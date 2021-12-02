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02.12.2021 12:54
Рубрика: Экономика

"С кредитом и без квартиры": Сбербанк сообщил о новом тренде мошенничества

Текст: Василий Кошкин
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

В России фиксируется новый тренд в финансовом мошенничестве, жертвы которого рискуют остаться с кредитом на руках и лишиться квартиры. Об этом заявил на форуме AntiFraud Russia начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский​

Фото: iStock
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​​.

По его словам, преступники уговаривают россиян вместе с кредитом закладывать или продавать свои квартиры. "Если люди у нас раньше оставались после атак с кредитами, то теперь они еще и остаются без квартиры", - отметил представитель банка, слова которого приводит РИА Новости.

Велигодский добавил, что, на его взгляд, это "самая непонятная история, что с этим делать".

Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил, что компания создала "библиотеку голосов" телефонных мошенников. По его словам, это позволяет останавливать подозрительные операции.

В интервью "РГ" зампред Банка России Герман Зубарев отмечал, что основным каналом атаки злоумышленников остается звонок на мобильный телефон клиента банка (80% преступлений), на втором месте - интернет-ресурсы, на которые клиент заходит самостоятельно и оставляет свои персональные данные и реквизиты платежных карт (10%).

Экономика Финансы Происшествия Преступления Криминал Компании Финансы Сбербанк

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