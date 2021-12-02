Суд заменил Соболь условное наказание на реальное

Симоновский суд Москвы в четверг вынес новое решение по приговору экс-юристу ФБК (экстремистская организация - иноагент, запрещенная в РФ) Любови Соболь.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Симоновского суда, суд удовлетворил представление ФСИН об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного 15 апреля мировым судьей участка N276 района Новокосино.

Мировой суд приговорил Соболь к году исправительных работ. Ее признали виновной по ч. 2 ст. 139 УК РФ в нарушении неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия. Однако спустя небольшое время после второго приговора о нарушении санитарных норм на незаконной акции в Москве Соболь покинула Россию. В середине ноября служба исполнения наказаний направила в суд ходатайство с отменой условного наказания в связи с неисполнением осужденной возложенных обязанностей, уклонением от возмещения вреда или совершением нового преступления. После возвращения в Россию Любовь Соболь ждут реальные исправительные работы в течении одного года.