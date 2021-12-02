Tesla с шестью детьми упала с высоты 10 метров, но никто не пострадал

#EXCLUSIVE- A car plunges down a 30 foot drop into a South Jordan family's backyard... Why they say what happened next was nothing short of a miracle... Story now on @KSL5TV pic.twitter.com/Mq0y0BVipa — Garna Mejia KSL (@GarnaMejiaKSL) November 29, 2021

В американском городе Саут-Джордан (штат Юта), на прошлой неделе произошла страшная авария: Tesla Model S, превысившая скорость, пробила дорожное ограждение и упала с обрыва высотой 10 метров, срезав по пути три дерева.

Как выяснилось позже, местный житель по имени Шаранджит Сингх Мултани решил прокатить своих шестерых племянников и племянниц с ветерком, но не справился с управлением.

Машина приземлилась на заднем дворе дома, принадлежащего супругам Линдли, и остановилась буквально в метре от стены их спальни. Джереми Линдли рассказал корреспондентам канала KSL TV, что в момент аварии сначала подумал, что рушится дом:

"Три невероятно громких удара, а затем в окно полетели обломки, песок и камни. В жизни не слышал ничего подобного". Уже догадываясь, что произошло, Джереми и его жена Эмбер выскочили на улицу и увидели искорёженную Tesla, из которой доносились крики о помощи. Супругам удалось открыть дверь со стороны пассажира, после чего из машины один за другим начали вылезать дети: "Там была просто куча детей, я вытаскивал их и считал, а они все продолжали и продолжали выходить".

Удивительно, но никто из детей, как и водитель, не получил серьезных травм. И это удивительно вдвойне, так как лишь один из пассажиров был пристегнут ремнем безопасности. Детям, находящимся в машине, было от 4 до 16 лет, а самый младший сидел даже без положенного в его возрасте детского кресла. То, что такая ужасная авария обошлась без серьезных последствий - конечно же, чудо. Ну а господину Мултани, который уже помещен за решетку, скоро предъявят ряд обвинений. Помимо перевозки не пристёгнутых детей его подозревают в опасном вождении, управлении транспортным средством в нетрезвом виде и еще кое-каких нарушениях.