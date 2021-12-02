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02.12.2021 15:01
Рубрика: Дороги

Транспортный коридор "Север-Юг" запустят к 2024 году

Текст: Евгений Гайва

Транспортный коридор "Север-Юг", который будет сформирован автомобильными дорогами, должен быть полностью готов к 2024 году. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на площадке Второго Евразийского конгресса, организованного Евразийским банком развития (ЕАБР).

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
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Как пояснил вице-премьер, в транспортный коридор войдут трассы между Санкт-Петербургом и Москвой, трасса М-4 "Дон" и выходы к Азовскому и Черному морям. "Мы все эти дороги закончим уже к 2024 году. Деньги у нас есть. Работа развернута. До Крым и до портов Азовско-Черноморского бассейна будет построена полноценная автомобильная связь", - сказал он.

Как отметил Хуснуллин, с созданием такого коридора также связаны большие перспективы развития Каспийского моря, как транспортной магистрали. В этом заинтересован Казахстан, Туркменистан, а также Иран. Через Иран есть возможность выхода уже на Индию.

"Буквально вчера обсуждали программу развития строительства, приняли ряд решений по улучшению трассы в том числе до Астрахани с возможностью задействовать порты, которые находятся на Каспии", - добавил вице-премьер.