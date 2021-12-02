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Трейлер: новый фильм с Охлобыстиным от автора "Временных трудностей"

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    02.12.2021, 19:29
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

В Сети появился трейлер фильма "Недетский дом", посвящённый непростой теме детских домов.

По сюжету в учреждении появляются новы директор и новая воспитанница, которая вскоре начинает готовить бунт против воспитателей.

В главной роли - Иван Охлобыстин, режиссёр и сценарист - Михаил Расходников ("Эластико"). Они уже сотрудничали при создании другой остросоциальной ленты - фильма о ДЦП "Временные трудности", вызвавшего неоднозначную реакцию в обществе.

Точной даты выхода "Недетского дома" пока нет, обещано - "скоро".

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