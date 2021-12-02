Умер исполнитель "Русского танго" и "Танго Конго" Великий Жожо

В среду ночью скончался один из самых популярных бельгийских артистов Великий Жожо. Об этом сообщает RTBF со ссылкой на подтверждение от представителя певца.

RIP, Le Grand Jojo. It's been a pleasure working together for Bal National. pic.twitter.com/JPgd9qm9m5 — Kwinten Lambrecht (@kwinlambrecht) December 1, 2021

Причиной названа продолжительная болезнь, в результате которой Жожо летом прошлого года был вынужден уйти со сцены.

Настоящее имя Жожо - Жюль Жан Воттенберген. Родился он 6 июля 1936 года в престижном Икселе. В шестнадцать бросил школу. Служил в армии - барабанщиком в оркестре авиабазы. Работал дизайнером в рекламе. В 1972-м записал одну из своих самых известных песен - Le Tango du Congo.

Двумя годами позже - хорошо известное любителям музыкальной "клюквы" "Русское танго".

Последний альбом выпустил в 2018-м.