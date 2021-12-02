В ЮАР назвали основную группу риска для "омикрон"-штамма коронавируса

Вызванная "омикроном" четвертая волна коронавируса в ЮАР особенно опасна для людей старше 50 лет, не прошедших вакцинацию, рассказали в департаменте здравоохранения провинции Гаутенг, ставшей эпицентром распространения нового штамма.

"По прогнозам специалистов, в нынешней четвертой волне от COVID-19 погибнет большое число людей в возрасте 50 плюс. Под угрозой находятся в первую очередь те, кто не сделал прививку от коронавируса", - сказал собеседник ТАСС.

Он отметил, что принимаются меры для того, чтобы убедить людей в необходимости поставить прививку еще до праздников. В частности, местные власти решили удвоить сумму ваучера, который выдается всем вакцинированным до конца года, а правительство страны запустило лотерею с призовым фондом в 125 тысяч долларов среди тех, кто получит вакцину в декабре.

Вирусолог из ЮАР в беседе с изданием высказал предположение о том, что новый штамм более заразен, чем предыдущие известные версии и подчеркнул, что вакцинация предотвращает тяжелые формы. Сейчас полный курс вакцинации прошли 24,4% граждан ЮАР.

За минувшие сутки количество новых случаев заражения коронавирусом почти удвоилось. По данным Национального института инфекционных заболеваний, штамм "омикрон" обнаружен в 74% тестах, проведенных за последний месяц. О единичных случаях заражения новым штаммом сообщили уже свыше 20 стран.