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Рубрика: В мире

В Москву прибыли все три самолета с эвакуированными из Афганистана

На аэродроме Чкаловский в Москве приземлились все три Ил-76, участвовавшие в очередной операции по эвакуации из Афганистана лиц, желающих покинуть республику после прихода к власти сторонников запрещенного в РФ радикального движения "Талибан".

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В министерстве обороны рассказали, что военно-транспортные самолеты доставили в столицу около двухсот человек, все они прошли таможенный и противоковидный контроль. В Россию также прибыла группа афганских студентов.

Ранее сообщалось, что из Афганистана будут эвакуированы 380 человек. На каждом борту их ждали военные врачи и медсестры. Для пассажиров запасли воду, продукты и теплые одеяла. Кое-что из этих запасов использовать не пришлось. В транспортники погрузились 214 человек, в том числе граждане Киргизии.

На обратном пути Ил-76 приземлялись для дозаправки на аэродроме Гиссар в Таджикистане и на российской авиабазе Кант в Киргизии.

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