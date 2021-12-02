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02.12.2021 10:56
Рубрика: Общество

В Новый год россияне будут мечтать о здоровье и окончании пандемии

Текст: Нина Егоршева
Самое сложное - выбрать хороший подарок. Фото: EPA-EFE/YURI KOCHETKOV Самое сложное - выбрать хороший подарок. Фото: EPA-EFE/YURI KOCHETKOV
Самое сложное - выбрать хороший подарок. Фото: EPA-EFE/YURI KOCHETKOV

Портал SuperJob обнародовал результаты исследования, в котором эксперты постарались выяснить, какие желания россияне будут загадывать в новогоднюю ночь-2022. Самым главным из них стало здоровье, которое в этом году оказалось важнее денег.

Фото: iStock
Россияне назвали сумму, которая нужна им для счастья

Так, желать здоровья себе и близким под бой курантов собирается практически каждый третий опрошенный (32%). Женщины мечтают об этом почти вдвое чаще мужчин: 41% против 23% соответственно. О высоком заработке в новогоднюю ночь будет просить Деда Мороза каждый десятый (10%). При этом финансовый вопрос мужчин волнует чуть больше, чем женщин (11% и 9%). Счастье на предстоящий год загадают себе 8% россиян.

Об окончания пандемии коронавируса мечтают 4% опрошенных. При этом отправиться в путешествие хотят так же часто, как и найти настоящую любовь (по 4%).

Среди других желаний россияне назвали рождение ребенка, покупку автомобиля, переезд в другой город, открытие своего бизнеса, окончание ремонта, а также мечты о том, чтобы окружающие стали добрее.

Ранее жители нашей страны озвучили топ худших подарков на Новый год. Чаще всего такими подарками становятся ненужные или неподходящие предметы гардероба. На вершине антирейтинга оказались носки, футболки и халаты.

Общество Ежедневник Праздники Новый год

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