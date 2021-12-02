В США суд отклонил иск экс-акционеров ЮКОСа к РФ на 50 млрд долларов

Апелляционный суд США отклонил ходатайство бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС о пересмотре решения суда нижестоящей инстанции по иску к России на 50 миллиардов долларов. "Дело закрыто", - говорится в постановлении суда.

Началось все в далеком 2005 году, когда акционеры ЮКОСа подали иски против России в международный Арбитражный суд в Гааге, который тогда присудил астрономическую компенсацию экс-акционерам.

В 2015 году Россия подала апелляцию на данное решение и в 2016 году выиграла дело. Однако экс-акционеры направили жалобу, и процесс пошел по новому кругу. И уже в 2020 году Россию снова обязали выплатить компенсацию в 50 миллиардов долларов.

Месяц назад Верховный суд Нидерландов удовлетворил кассационную жалобу России и аннулировал вердикт Апелляционного суда Гааги по "делу ЮКОСа".

Но в Нидерландах не в полной мере прислушались к позиции России и не отменили арбитражные решения. Дальнейшие разбирательства по громкому делу продлятся до 2023 года.