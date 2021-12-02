Володин назвал жестоким решение ЕС по новым санкциям против Минска

Ранее Британия, США, ЕС и Канада объявили о введении скоординированных санкций в отношении Минска.

"Так получилось, что эта новость пришла сегодня, когда состоялся первый после избрания депутатов Государственной Думы официальный визит в Минск", - отметил Володин.

По его оценке, решение Евросоюза носит недружественный и несправедливый характер. "Оно жестоко по отношению к людям, - подчеркнул спикер. - Наступила зима, а значит, условия нахождения на границе становятся тяжелее с каждым днем. Прежде всего, женщины и дети не были готовы к тому, что проведут почти месяц у колючей проволоки, - у многих нет даже теплой одежды".

Вместо того, чтобы как можно скорее найти решение проблемы на основе норм международного гуманитарного права, польские власти используют жестокие методы, напоминающие времена Второй мировой войны, отметил Володин. При этом Евросоюз вводит санкции против Беларуси, обвиняя ее в миграционном кризисе.

"Но откуда появились беженцы? Из Ливии, Ирака, Сирии, - напомнил Володин. - Причина - в действиях властей США и ЕС. Они разрушили государства, создали гуманитарные проблемы для граждан этих стран. Люди были вынуждены бросить свои дома в поисках лучшей жизни".

Председатель ГД назвал очевидным, что санкционная политика направлена на сдерживание Беларуси и России. "Мы живем в этой обстановке уже с 2014 года, и всем должно быть понятно, что любая подобная этому миграционному кризису ситуация - не причина, а повод для обвинений", - считает он.

Володин сообщил, что эта тема обсуждалась сегодня в ходе его визита в Минск на встрече с президентом республики Александром Лукашенко.