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03.12.2021 17:20
Рубрика: Легковые авто

Автомобильный дефицит не сказался на электрокарах

Текст: Владимир Баршев
Дефицит машин на автомобильном рынке, как выяснилось, никак не проявился на рынке электромобилей. Пока рынок автомобилей с традиционным двигателем сжимался, количество предложений по продаже электрокаров только росло. Хотя цены на эти машины росли вместе с ценами на машины с двигателями внутреннего сгорания. Это видно из исследования, которое провели аналитики "Авто.ру".
Фото: Пресс-служба Jaguar Land Rover Фото: Пресс-служба Jaguar Land Rover
Фото: Пресс-служба Jaguar Land Rover

Согласно данным этого исследования, с января по октябрь 2021 года на портале было опубликовано в полтора раза больше объявлений, чем в этот же период год назад. В сравнении с этим же периодом 2019-го количество предложений выросло на 72%, а с 2018-м - в 2,5 раза. Больше половины объявлений - 53% - с новыми электрокарами в 2021 году пришлось на две модели: Audi e-tron и e-tron Sportdack.

Фото: Пресс-служба Tesla.
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На вторичном рынке в этом году объявлений о продаже было на 35% больше, чем год назад, вдвое больше, чем с января по октябрь 2019-го, и в 4 раза больше, чем в 2018-м. Почти половина объявлений о продаже подержанных электромашин 46% за 2021 год - о Nissan Leaf.

И это не удивительно. Ведь абсолютное лидерство в российском парке электромобилей именно за этой моделью. Ее доля более 70%. Следом идут немецкие Audi e-tron и Porsche Taycan. Несмотря на то, что их продажи в России стартовали только в прошлом году, они уже заняли около 10% парка.

Среди новых электромобилей самый высокий интерес у пользователей портала вызывают две модели Tesla - Model S и Model X. Популярность одного из первых премиальных электрокроссоверов в России - Jaguar I-Pace - заметно падает: им интересовались в 2 раза реже, чем год назад.

На вторичном рынке повышенный интерес у пользователей вызывает Volkswagen Golf - у этой модели на 70% больше просмотров, чем у Tesla Model S или Porsche Taycan.

Фото: Пресс-служба Toyota.
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"Пока сложно представить резкий переход на электромобили, однако популярность этого вида транспорта стабильно растёт. Несмотря на то, что официально продающихся моделей на отечественном рынке не так много, к началу этого года "электрический" автопарк вырос в 2,5 раза (до 10 тысяч единиц) по сравнению с началом 2019 года, и в 1,5 раза относительно 2020 года", - прокомментировала пресс-служба "Авто.ру".

Интересна также динамика цен на электромобили. Максимальная средняя стоимость на новые электрокары в объявлениях - 12 миллионов рублей - была зафиксирована летом 2019 года, когда на сервисе появилось большое количество новых Tesla. Но уже к следующему лету средняя цена упала в полтора раза.

Средняя стоимость удерживалась на отметке 8 миллионов рублей до осени 2020 года. К концу четвёртого квартала она выросла на 13%. В следующие полгода - ещё на 10%. Лишь к концу третьего квартала 2021 года снизилась на 8% - до 8,9 миллиона рублей.

Цены на подержанные электрокары в этом году заметно выросли. Кроме того, в перепродаже появилось большое количество дорогих премиальных моделей. В итоге средняя цена на подержанные электромобили по объявлениям на портале к осени приблизилась к отметке в 2,9 миллиона рублей. Это в 2,2 раза больше, чем в начале года.

Фото: Пресс-служба Jaguar.
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Помимо исследования проводился опрос пользователей, в котором приняли участие 1000 человек. Выяснилось, что 92% респондентов в целом готовы рано или поздно "пересесть" на электрокар. Только 8% респондентов никогда не откажутся от авто с "традиционными" двигателями. 46% россиян положительно относятся к электромобилям, и только 19% дали им негативную оценку, так как "не верят в них".

Многие не против пересесть на автомобили с электромоторами, но сейчас от этого шага их отталкивают низкая автономность машин, плохо развитая инфраструктура зарядных станций и высокие цены.

Среди участников опроса 3% оказались владельцами электрокаров. В 6 раз больше респондентов хотя бы раз ездили на таких машинах. И все-таки большинство никогда не садилось за руль электромобилей.

#Nissan #Tesla