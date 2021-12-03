В мире
03.12.2021 15:32
Текст: Юрий Сизов

Беларусь анонсировала ответные экономические санкции против Запада

Фото: Сергей Ильин / РИА Новости Фото: Сергей Ильин / РИА Новости
Фото: Сергей Ильин / РИА Новости

Официальный Минск вынужден в ближайшее время "отблагодарить" западных партнеров за принятый ими накануне пакет очередных экономических санкций. Об этом проинформировал журналистов премьер-министр Беларуси по итогам совещания у президента, посвященного социально-экономическому развитию страны, передает БЕЛТА.

Фото: Виктор Толочко / Sputnik
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Роман Головченко дал понять, что белорусская сторона неоднократно предупреждала партнеров, что этого делать не стоит. "Во-первых, это нелегитимно. Во-вторых, от этого страдают граждане, о которых они якобы пекутся, предприятия. Но, тем не менее, эти решения приняты", - констатировал он.

Глава кабинета министров пояснил, что республика уже несколько раз откладывала принятие жестких ответных мер, рассчитывая на благоразумие другой стороны. "Оно не было проявлено, поэтому мы подготовили и в ближайшие дни введем пакет ответных мер экономического реагирования на те ограничительные действия, которые приняты в отношении нашей страны", - подтвердил белорусский премьер.

"Список будет достаточно большой. Это уже будут не так называемые асимметричные меры и не формальные. Это будут экономические меры в ответ на то, какому давлению подвергаемся мы", - резюмировал Головченко.

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