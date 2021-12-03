"Белавиа" сократила число самолетов в парке из-за санкций

Смело планировать отпуск на зимних каникулах советует своим клиентам в белорусской столице авиакомпания "Белавиа". Новые ограничения ЕС, подтверждает сайт национального перевозчика, не отразятся на возможности выполнения полетов.

Риска "застрять" в чужой стране нет. "Государства, в которые сейчас выполняются полеты, открыты для "Белавиа", новые ограничения не повлияют на их доступность, рейсы будут выполняться в соответствии с расписанием", - уточнили белорусские авиаторы.

Конечно, в процессе работы и анализа загруженности рейсов в расписание "могут вноситься точечные корректировки на протяжении всего сезона, связанные с оптимизацией ротации самолетов и построением оптимальной стыковочной базы", - пояснили в компании. Но подавляющее большинство рейсов будет выполнено по расписанию. А в случаях изменения расписания пассажиры регулярных рейсов предупреждаются об этом персонально, при изменении расписания чартерных рейсов информируется заказчик рейса.

Положительно ответили в компании и на вопрос относительно стабильности стоимости перелетов. "Цена на авиабилеты меняется динамически. Они зависят от текущей и прогнозируемой загрузки рейсов, спроса на авиаперевозки по конкретному направлению и других факторов. В связи с нынешней ситуацией цена на перелеты не изменится", - заверили потенциальных пассажиров.

К сожалению, отмечают в компании, уже полгода "Белавиа" вынуждена работать в сложных условиях: к ограничениям на перелеты, связанным с распространением COVID-19, добавились запреты на выполнение полетов в ряд стран. "Ежедневно почти две тысячи сотрудников прилагают все усилия, чтобы снизить уровень беспокойства и безопасно доставить своих пассажиров в другие страны".

Правда, в связи с введением ограничений "Белавиа" вынужденно сократила парк воздушных судов. На данный момент ее флот состоит из 15 самолетов, что вполне достаточно для выполнения всех запланированных рейсов в зимнем сезоне - как регулярных, так и чартерных. А к летнему сезону авиаторы планируют увеличить парк машин за счет приобретения самолетов в собственность и заключения договоров лизинга с компаниями, не являющимися резидентами ЕС.