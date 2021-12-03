Президент Беларуси потребовал от правительства начать выработку антисанкционных мер

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал от правительства начать выработку мер, направленных против введенных ранее санкций. Об этом сообщило агентство БЕЛТА.

"Да и в целом правительство должно заниматься этими вопросами принципиально, без волокиты, четко, по-военному", - заявил президент Беларуси.

Лукашенко добавил, что его администрация готовилась к введению санкций.

Накануне Евросоюз сообщил о введении очередных санкций в отношении Беларуси. В список вошли 11 организаций и 17 физических лиц.