Блогера, хваставшегося нарушениями правил, оставили без прав и машины

Столичная ГИБДД установила личность очередного блогера, хваставшегося в интернете своими "подвигами" на дорогах. Как выяснилось, прав у него не было. За что его и привлекли к ответственности.

Как сообщает пресс-служба столичного ГИБДД в своем Telegram-канале, в ходе мониторинга были выявлены видеоматериалы, на которых неизвестный водитель на автомобиле Toyota Camry, двигаясь в Лефортовском тоннеле, неоднократно нарушает Правила дорожного движения и создает угрозу для жизней и здоровья других водителей. Его личность была установлена, по камерам отследили автомобиль, на 92-м километре внешней стороны МКАД он был задержан и доставлен в отдел ГИБДД.

Задержанный, 26-летний житель столицы, предъявил национальное водительское удостоверение, не имеющее юридической силы в России. Прав российского образца у него не было. Поэтому он привлечен к ответственности за вождение без права управления, а также за отсутствие полиса ОСАГО, которого у него тоже не оказалось. А его автомобиль Toyota Camry был отправлен на штрафстоянку.