Виктор Бондарев: Норвегии невыгоден и не нужен конфликт с Россией

Председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев прокомментировал заявление Осло по поводу отношений Москвы с руководством Североатлантического альянса и позицию в этом вопросе Норвегии.

"Норвежский МИД выступает против активного передвижения союзников по НАТО близ российских границ, потому что Норвегии невыгоден и не нужен конфликт с Россией", - считает сенатор.

Он уверен: по сути, эскалация напряженности между Россией и Североатлантическим блоком не нужна никому, кроме США. "Сейчас в НАТО наблюдаются разброд и шатание. Многие члены альянса настроены на демилитаризацию экономики и достижение других целей. Озабоченность у них вызывают иные проблемы: загрязнение экологии, изменение климата, пандемия COVID-19, мировой экономический и энергетический кризисы, - отметил Бондарев. - Будучи адекватными субъектами геополитической деятельности, такие страны понимают, что от России не исходит никакой опасности, что мы не преследуем агрессивных, завоевательных целей. Норвегия - в числе таких здравомыслящих государств".

Председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности напомнил, что в арктическом регионе ситуация стабильная. Поэтому руководство, государственный истеблишмент и политическая элита Норвегии понимают, что сейчас нужно концентрироваться совершенно на других сферах, а не "играть мускулами" на границе с Россией.

"США, конечно, всячески противится таким демаршам своих союзников по военному блоку, - признал сенатор. - Не исключено, что Норвегия тоже попадет под какие-то санкции со стороны американцев и их сателлитов. Но сама тенденция очевидна: европейские члены НАТО против обострения отношений с Россией. И эта тенденция станет укрепляться по мере того, как США будут терять власть и авторитет как в военной сфере, так и в мировой политике".