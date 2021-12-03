Норвегия выступила против активности союзников по НАТО у границ России

Глава МИД Норвегии Анникен Витфельдт заявила, что новому правительству не нужна помощь НАТО. "Будет лучше, если в непосредственной близости от российской границы мы будем справляться сами - с помощью норвежских самолетов и фрегатов. Для нас это очень важно", - приводит слова дипломата газета VG.

О продвижении сил Североатлантического альянса говорил на полях ОБСЕ глава МИД РФ Сергей Лавров. Министр прямо заявил, что никто не должен укреплять свою безопасность за счет безопасности других. "А дальнейшее продвижение НАТО на восток однозначно будет затрагивать коренные интересы нашей безопасности" - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства России (цитата по ТАСС).

Что касается Норвегии, стоит напомнить о недавней встрече Сергея Лаврова с главой МИД Норвегии Анникен Витфельдт. Москва предложила Осло начать диалог на более высоком уровне - между министерствами обороны. "У нас есть отношения с Норвегией, в том числе в сфере безопасности. И мы бы хотели начать их на высоком уровне", - подчеркнул министр.

В свою очередь, госпожа Витфельдт заявила, что Норвегия - надежный и предсказуемый сосед.