Принят Государственной Думой 18 ноября 2021 года

Одобрен Советом Федерации 19 ноября 2021 года

Статья 1

Пункт 7 части третьей статьи 8 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4563; 2003, N 43, ст. 4108; 2004, N 35, ст. 3607; 2008, N 30, ст. 3616; 2014, N 49, ст. 6928; 2017, N 50, ст. 7563; 2019, N 29, ст. 3851; 2020, N 48, ст. 7634) изложить в следующей редакции:

"7) выдача заключения о нуждаемости по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре) в случаях, предусмотренных подпунктом "б" пункта 1 статьи 24 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", подпунктом 3 пункта 1 статьи 18 Федерального закона от 26 февраля 1997 года N 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации", пунктом 2 части 8 статьи 601 Федерального закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" и другими федеральными законами;".

Статья 2

Внести в статью 601 Федерального закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 31, ст. 3215; 2011, N 50, ст. 7337; 2013, N 27, ст. 3477; 2014, N 14, ст. 1545; 2016, N 27, ст. 4157; 2018, N 51, ст. 7858) следующие изменения:

1) часть 5 изложить в следующей редакции:

"5. При назначении гражданского служащего на иную должность гражданской службы в порядке ротации учитываются уровень его квалификации, специальность, направление подготовки, стаж гражданской службы или работы по специальности, направлению подготовки. Гражданский служащий назначается в порядке ротации на должность гражданской службы, размер должностного оклада по которой не ниже размера должностного оклада по замещаемой этим гражданским служащим должности гражданской службы, за исключением случая, предусмотренного настоящей частью. С письменного согласия гражданского служащего он может быть назначен в порядке ротации на должность гражданской службы, размер должностного оклада по которой ниже размера должностного оклада по замещаемой этим гражданским служащим должности гражданской службы. Гражданский служащий может быть назначен на должность гражданской службы в порядке ротации в течение последнего года действия срочного служебного контракта в сроки, предусмотренные планом проведения ротации федеральных государственных гражданских служащих федерального государственного органа.";

2) часть 6 дополнить словами ", если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом";

3) дополнить частью 61 следующего содержания:

"61. Срок замещения гражданским служащим должности гражданской службы в порядке ротации по решению представителя нанимателя и с письменного согласия гражданского служащего может быть продлен. Решение о продлении срока замещения гражданским служащим должности гражданской службы в порядке ротации принимается представителем нанимателя с учетом рекомендации комиссии по урегулированию конфликтов интересов не позднее чем за семь месяцев до окончания срока действия служебного контракта с гражданским служащим.";

4) дополнить частью 62 следующего содержания:

"62. Гражданский служащий не может замещать одну и ту же должность гражданской службы, на которую он назначен в порядке ротации, более десяти лет.";

5) часть 7 изложить в следующей редакции:

"7. Не менее чем за шесть месяцев до окончания срока действия служебного контракта с гражданским служащим представитель нанимателя обязан в письменной форме под роспись уведомить гражданского служащего о предстоящем назначении гражданского служащего на другую должность гражданской службы в порядке ротации с указанием условий служебного контракта по новой должности гражданской службы или о предстоящем продлении срока замещения гражданским служащим должности гражданской службы в порядке ротации с указанием условий нового служебного контракта по должности гражданской службы.";

6) часть 9 после слов "иная вакантная должность гражданской службы" дополнить словами ", в том числе должность гражданской службы, размер должностного оклада по которой ниже размера должностного оклада по замещаемой гражданским служащим должности гражданской службы,";

7) часть 91 изложить в следующей редакции:

"91. В случае отказа от предложенной для замещения должности гражданской службы в порядке ротации по причинам, не указанным в части 8 настоящей статьи, гражданскому служащему в письменной форме может быть предложена иная вакантная должность гражданской службы, в том числе должность гражданской службы, размер должностного оклада по которой ниже размера должностного оклада по замещаемой гражданским служащим должности гражданской службы, в том же или другом государственном органе с учетом уровня квалификации, специальности, направления подготовки, стажа гражданской службы или работы по специальности, направлению подготовки, знаний и умений, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей. В случае отказа от предложенной для замещения иной должности гражданской службы в том же или другом государственном органе либо непредоставления ему иной должности гражданской службы гражданский служащий освобождается от замещаемой должности гражданской службы и увольняется с гражданской службы и служебный контракт прекращается в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 33 настоящего Федерального закона.".

Статья 3

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении двухсот семидесяти дней после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин