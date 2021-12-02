Увеличен срок службы для руководителей на местах

Новые нормы позволят чиновникам подольше оставаться на руководящих должностях в одном регионе. Без переезда. Соответствующие поправки в закон о государственной гражданской службе публикует "РГ". Правила вступят в силу через 270 дней с даты официального опубликования.

Напомним, еще в 2013 году была введена обязательная ротация для некоторых чиновничьих должностей. Цель такой практики - не позволять руководителю долго засиживаться на одном месте. Так как со временем человек приобретает не только опыт, но и связи, привычки, маленькие слабости. Чтобы связи не становились слишком обременительными, и было решено регулярно переводить гражданина начальника в другой регион, так сказать, налегке. Чтобы мог увезти с собой только полученный опыт.

Каждый раз будет приниматься отдельное решение о переносе срока ротации руководителю

"Ротация гражданских служащих проводится в целях повышения эффективности гражданской службы и противодействия коррупции, - поясняет председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Гражданских служащих, занимающих определенные посты, переводят на равнозначные должности в том же ведомстве, но в другом регионе. По большей части институт ротации касается руководителей территориальных управлений федеральных ведомств, исполняющих контрольные и надзорные функции".

В теории все звучит хорошо. Однако жизнь сложнее теории, и часто у чиновников есть вполне уважительные причины, чтобы задержаться на посту. Действующий же закон не дает возможности продления срока службы на должности, предусматривающей ротацию.

"Гражданский служащий, замещающий должность в порядке ротации, должен быть либо переведен на другую равную ротационную должность, либо уволен", - рассказал Владимир Груздев.

Такие жесткие условия приводят к потере квалифицированных кадров, так как многие гражданские служащие предпочитают увольняться. Переезд на новое место всегда связан с бытовыми неудобствами, а низкие зарплаты и отсутствие служебного жилья усугубляют ситуацию. Поэтому поправки в закон смягчают условия для чиновников.

После вступления новаций в силу пятилетний срок может быть продлен, ротация сдвинута - с разрешения руководства. Но каждый раз решение будет приниматься отдельно. И в любом случае человеку не разрешат задержаться на посту дольше чем на 10 лет.