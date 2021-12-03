Число случаев COVID-19 в Германии превысило шесть миллионов

С начала пандемии коронавирусом в Германии заразились более шести миллионов человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой данные института Роберта Коха. От вызванных COVID-19 осложнений скончались 102 568 пациентов.

За минувшие сутки в ФРГ зафиксировано свыше 74 тысяч новых случаев SARS-CoV-2 и 390 летальных исходов.

Власти страны говорят о четвертой волне пандемии. Принято решение ужесточить коронавирусные ограничения. Только полностью вакцинированные граждане, а также переболевшие ранее, смогут попасть в театры, кинотеатры и рестораны. В регионах, где за неделю выявят более 350 новых случаев SARS-CoV-2 на 100 тысяч населения, закроют ночные клубы, а в школах ношение масок станет обязательным.