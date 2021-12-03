Новости

Эксперт объяснил, как защититься от мошенников в соцсетях 07:55
Вдоль восьми крупных магистралей Москвы высадили деревья и кустарники 07:43
Число случаев COVID-19 в Германии превысило шесть миллионов 07:25
Из шахты "Листвяжная" подняли тела еще шести погибших горняков 06:33
Агентство ЕС: "омикрон" будет доминировать в Европе минимум до весны 06:17
Не покидавший США мужчина заразился штаммом "омикрон" 05:55
В Сальвадоре разбился самолет с сыном министра обороны на борту 05:21
Норвегия выступила против активности союзников по НАТО у границ России 05:03
Ракета SpaceX успешно вывела на орбиту 48 спутников Starlink 04:25
Врач Павлова: Сильная усталость - не всегда симптом "омикрона" 03:51
Лавров ответил на угрозы США ввести против России жесткие санкции 03:15
Глава РФПИ Дмитриев: ВОЗ не признает "Спутник V" из-за бюрократии 02:25
Людям с ВИЧ необходимо привиться от COVID-19 01:27
Итальянец попытался избежать прививки с помощью искусственной руки 00:46
Китайские СМИ: За показной щедростью США скрываются тайные мотивы 00:19
Россия и Сан-Марино подписали соглашение об отмене виз 02.12.2021
Рогозин предупредил о переносе пуска "Союза" с космодрома Куру 02.12.2021
"Омикрон"-штамм в три раза повышает риск повторного заражения коронавирусом 02.12.2021
Полиция Нью-Йорка обезвредила вооруженного мужчину у штаб-квартиры ООН 02.12.2021
Захарова сделала замечание журналистке из Грузии за вопрос на английском 02.12.2021
Лавров обсудил миграционный кризис с главой МИД Венгрии 02.12.2021
"Путешествие в Рождество" в Москве пройдет без мастер-классов 02.12.2021
Минск: МИД заявил о бесперспективности санкционной политики Запада 02.12.2021
Около 390 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 02.12.2021
Движение поездов после ЧП с пешеходом на Рижском направлении входит в график 02.12.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" 3 декабря наградят победителей конкурса "Золотой Гонг-2021"
В "РГ" 3 декабря наградят победителей конкурса "Золотой Гонг-2021"
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Как за 28 дней в Москве и Подмосковье справились с эпидемией натуральной оспы в 1960 году
Как за 28 дней в Москве и Подмосковье справились с эпидемией натуральной оспы в 1960 году
03.12.2021 07:25
Рубрика: В мире

Число случаев COVID-19 в Германии превысило шесть миллионов

С начала пандемии коронавирусом в Германии заразились более шести миллионов человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой данные института Роберта Коха. От вызванных COVID-19 осложнений скончались 102 568 пациентов.

Меркель поддержала всеобщую вакцинацию в Германии

За минувшие сутки в ФРГ зафиксировано свыше 74 тысяч новых случаев SARS-CoV-2 и 390 летальных исходов.

Власти страны говорят о четвертой волне пандемии. Принято решение ужесточить коронавирусные ограничения. Только полностью вакцинированные граждане, а также переболевшие ранее, смогут попасть в театры, кинотеатры и рестораны. В регионах, где за неделю выявят более 350 новых случаев SARS-CoV-2 на 100 тысяч населения, закроют ночные клубы, а в школах ношение масок станет обязательным.

В мире Европа Германия Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Лавров ответил на угрозы США ввести против России жесткие санкции
Глава РФПИ Дмитриев: ВОЗ не признает "Спутник V" из-за бюрократии
Норвегия выступила против активности союзников по НАТО у границ России
Захарова сделала замечание журналистке из Грузии за вопрос на английском
Появился новый вид мошенничества с риском потери жилья
Встреча НАТО в Латвии подтвердила агрессивное направление в эволюции альянса
Почему "омикрон"-вариант может стать "черной меткой" для правления Байдена