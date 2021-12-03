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03.12.2021 06:00
Рубрика: Легковые авто

Эксперты назвали автомобили, для которых россияне чаще покупают запчасти

Текст: Андрей Полухин
Россияне все чаще покупают запчасти для своих автомобилей в онлайн-магазинах. Об этом говорится в исследовании компаний AliExpress и "Юkassa", результаты которого они предоставили "РГ".
Фото: Александр Рюмин / ТАСС Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Оказалось, что оборот платежей интернет-магазинов, продающих автозапчасти, за три квартала 2021 года вырос на 28%, а количество покупок - на 18% относительно аналогичного периода прошлого года. В сравнении с 2019-м динамика еще заметнее - рост составил 66 и 50%.

Фото: Антон Подгайко/ТАСС
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Средний чек в этой категории товаров за три квартала 2021 года составил, по данным сервиса "Юkassa", 4 498 рублей, что на 9% больше, чем за январь-сентябрь 2020-го. Ну а самыми востребованными стали запчасти на такие автомобили, как Ford Focus III, Volkswagen Polo, Mazda 3, Lada Priora и - неожиданно - Citroen C5. В списке бестселлеров - комплекты брызговиков, дефлекторы для окон, хромированные ручки переключения передач и зеркала заднего вида для вышеназванных моделей.

Как отмечают в "AliExpress Россия", популярны и универсальные запчасти, например, подлокотники, которые можно установить в различных машинах. Кроме того, большой интерес покупатели проявляют к пуско-зарядным устройствам, адаптерам для прикуривателя и системам управления круиз-контролем. Спрос на электронику и датчики для авто вырос в полтора раза, на лампы для фар - в 2,3 раза.