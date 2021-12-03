Эксперты назвали популярную пищевую добавку, повышающую риск рака

Рацион человека должен обеспечивать организм всеми минералами и питательными веществами, однако многие предпочитают принимать еще и пищевые добавки. Специалисты утверждают, что пищевые добавки могут оказаться не такими уж безвредным, особенно если переборщить с их приемом. Одной из таких пищевых добавок, у которой имеются противопоказания, является бета-каротин, сообщает Daily Express. Тот самый, что придает желтым и оранжевым цвет фруктам и овощам. В организме он преобразуется в витамин А.

Результаты исследования, опубликованного в Учебном пособии Американского общества клинической онкологии (American Society of Clinical Oncology Educational Book), показали, что бета-каротин повышает риск развития рака легких и желудка. Отмечается, что "результаты крупномасштабных рандомизированных исследований по профилактике рака в основном были негативными, с некоторыми заметными неблагоприятными и благоприятными последствиями".

Рекомендации по приему добавок с бета-каротином опубликовало и Министерство здравоохранения и социальной защиты (DHSC). Согласно этим рекомендациям, человек должен иметь возможность получать необходимое количество бета-каротина за счет разнообразного и сбалансированного питания. Тогда как прием добавок с бета-каротином должен быть ограниченным и происходить только после консультации с врачом.

"Без рекомендации врача не следует принимать более семи миллиграммов бета-каротина в сутки. Людям, которые курят или подвергаются воздействию асбеста, принимать добавки с бета-каротином не рекомендуется", - передает сообщение "Иносми".

Среди продуктов питания основными источниками бета-каротина являются шпинат, морковь, красный перец, манго, папайя и абрикосы.

Ранее был назван простой напиток для быстрого снижения уровня сахара в крови у больных диабетом второго типа. Таким продуктом может быть свежевыжатый гранатовый сок. Правда эффект был заметен в основном у пациентов, у которых уровень сахара изначально был сравнительно ниже.

Прежде чем принимать какие-либо пищевые добавки, проконсультируйтесь со специалистом.