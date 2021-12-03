Финансист объяснил, кому лучше не брать кредит в банке

Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Максим Кваша советует россиянам тщательно оценивать свои финансовые возможности и максимальную долговую нагрузку перед тем, как взять кредит.

Специалист подчеркнул, что, банк не станет учитывать, снимает ли заемщик квартиру, проходит дорогостоящее лечение или платит за учебу ребенка. "Вы должны сами оценивать свои финансовые возможности. Если постоянные расходы вместе с тратами на кредит превышают 50 процентов ваших доходов, от кредита лучше отказаться", - заявил Кваша в беседе с агентством "Прайм".

Прежде чем взять кредит, Максим Кваша советует ответить себе на ряд вопросов: насколько мне необходимо прямо сейчас то, на что я хочу взять кредит или можно сейчас подождать и накопить? Если человек сомневается, хватит ли у него денег на жизнь после всех выплат, значит, кредит противопоказан, заключил эксперт.

Ранее эксперт назвала четыре способа накопить на достойную пенсию. В их числе наличие пассивного дохода в виде недвижимости (сдача в аренду), депозита в банке, индивидуального инвестиционного счета (ИИС), приобретение акций, облигаций российских и (в последние годы) глобальных крупных компаний. При этом отмечается, что формировать накопления на старость нужно начинать не позднее 35-40 лет.