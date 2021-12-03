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03.12.2021 09:41
Рубрика: Экономика

Финансист объяснил, кому лучше не брать кредит в банке

Текст: Нина Егоршева

Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Максим Кваша советует россиянам тщательно оценивать свои финансовые возможности и максимальную долговую нагрузку перед тем, как взять кредит.

Фото: iStock
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Специалист подчеркнул, что, банк не станет учитывать, снимает ли заемщик квартиру, проходит дорогостоящее лечение или платит за учебу ребенка. "Вы должны сами оценивать свои финансовые возможности. Если постоянные расходы вместе с тратами на кредит превышают 50 процентов ваших доходов, от кредита лучше отказаться", - заявил Кваша в беседе с агентством "Прайм".

Прежде чем взять кредит, Максим Кваша советует ответить себе на ряд вопросов: насколько мне необходимо прямо сейчас то, на что я хочу взять кредит или можно сейчас подождать и накопить? Если человек сомневается, хватит ли у него денег на жизнь после всех выплат, значит, кредит противопоказан, заключил эксперт.

Ранее эксперт назвала четыре способа накопить на достойную пенсию. В их числе наличие пассивного дохода в виде недвижимости (сдача в аренду), депозита в банке, индивидуального инвестиционного счета (ИИС), приобретение акций, облигаций российских и (в последние годы) глобальных крупных компаний. При этом отмечается, что формировать накопления на старость нужно начинать не позднее 35-40 лет.

Экономика Финансы Экономика Финансы Долги и кредиты Рынок кредитования

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