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03.12.2021 13:38
Рубрика: Экономика

Гендиректор VK Борис Добродеев уходит с поста

Текст: Евгения Думанская
Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости

Гендиректор VK Борис Добродеев решил оставить пост, сообщили в компании.

Фото: photoxpress
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"VK сообщает, что генеральный директор компании Борис Добродеев принял решение оставить свой пост генерального директора VK (Россия) и покинуть компанию", - говорится в пресс-релизе компании.

Уточняется, что Добродеев продолжит исполнять свои обязанности, пока совет директоров не назначит его преемника.

Дбродеев поблагодарил команду и акционеров за доверие и пожелал компании успешного развития и в дальнейшем.

"Это было увлекательное путешествие, которое продлилось 8 лет: символично, что оно начиналось с поста заместителя директора во ВКонтакте, а заканчивается во главе огромной компании VK: лидера в российских сегментах социальных сетей, образования и фудтеха, одного из крупнейших представителей международный игровой индустрии", - приводит пресс-служба слова Добродеева.

Ранее стало известно, что "Газпром-Медиа Холдинг" стал владельцем 45% акций компании "МФ Технологии", контролирующей 57,3% голосующих акций VK. Газпромбанк в конце ноября выкупил 36% у Сбербанка, пакет был передан в качестве вклада в имущество "Газпром-Медиа". Накануне еще одна доля в 45% была выкуплена группой "Согаз". 10% акций "МФ Технологии" принадлежит "Ростеху".

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