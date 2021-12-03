Гендиректор VK Борис Добродеев уходит с поста

Гендиректор VK Борис Добродеев решил оставить пост, сообщили в компании.

"VK сообщает, что генеральный директор компании Борис Добродеев принял решение оставить свой пост генерального директора VK (Россия) и покинуть компанию", - говорится в пресс-релизе компании.

Уточняется, что Добродеев продолжит исполнять свои обязанности, пока совет директоров не назначит его преемника.

Дбродеев поблагодарил команду и акционеров за доверие и пожелал компании успешного развития и в дальнейшем.

"Это было увлекательное путешествие, которое продлилось 8 лет: символично, что оно начиналось с поста заместителя директора во ВКонтакте, а заканчивается во главе огромной компании VK: лидера в российских сегментах социальных сетей, образования и фудтеха, одного из крупнейших представителей международный игровой индустрии", - приводит пресс-служба слова Добродеева.

Ранее стало известно, что "Газпром-Медиа Холдинг" стал владельцем 45% акций компании "МФ Технологии", контролирующей 57,3% голосующих акций VK. Газпромбанк в конце ноября выкупил 36% у Сбербанка, пакет был передан в качестве вклада в имущество "Газпром-Медиа". Накануне еще одна доля в 45% была выкуплена группой "Согаз". 10% акций "МФ Технологии" принадлежит "Ростеху".