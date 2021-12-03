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03.12.2021 16:55
Рубрика: Культура

Главные роли Нины Ургант

Текст: Наталья Лебедева, Наталья Соколова
Не стало актрисы кино и театра Нины Ургант. "Российская газета" вспоминает ее лучшие роли.

Мать Володи из фильма "Вступление"

Свою кинокарьеру Нина Ургант начала в 25 лет, когда сыграла роль ассистентки Олечки Михайловой в фильме "Укротительница тигров". Яркая девушка сразу же запомнилась зрителям, но настоящая актерская слава пришла к актрисе восемь лет спустя. 6 мая 1963 года состоялась премьера фильма Игоря Таланкина "Вступление", в котором Нина Ургант сыграла роль матери главного героя. Картину снимали по мотивам рассказов Веры Пановой "Валя и Володя", и писательница задумывала образ матери как отрицательный. Но Нина Ургант создала на экране сложный, многогранный и трогательный образ. Сама актриса считала эту роль одной из лучших.

Людмила Баран, Люся из фильма "Я родом из детства"

Режиссер Виктор Туров и сценарист Геннадий Шпаликов работали над фильмом "Я родом из детства", когда им не было еще и 30 лет. Премьера состоялась 27 декабря 1966 года. Одну из главных ролей в этой пронзительно точной картине, рассказывающей о непростом детстве в прифронтовом городке, исполнила Нина Ургант. Вот, что она рассказывала о съемках: "Я так волновалась, что к съемке похудела на 15 килограммов. Режиссер все объяснил, я приготовилась. А когда начали снимать и взяла похоронку - не закричала, не заплакала, просто вдруг повернулась и пошла, ничего не видя, карабкалась по поленнице дров, пока не провалилась куда-то и не замерла…". Так искренне и точно могла сыграть только она.

Медсестра Рая из фильма "Белорусский вокзал"

Еще один фильм о войне и еще одна запоминающаяся и так полюбившаяся зрителям роль. "Белорусский вокзал" режиссера Андрея Смирнова вышел на экраны 30 апреля 1971 года. И вот уже полвека не оставляет равнодушным ни одного зрителя. И уж точно невозможно без слез смотреть, как бывшая фронтовая медсестра Рая поет под гитару песню на стихи Булата Окуджавы "Десятый наш десантный батальон".

Эту роль должна была играть Ия Саввина. Она очень хотела сниматься, но когда оказалась в компании Папанова, Сафонова, Леонова и Глазырина, она решила, что слишком молода для своей героини, и сама предложила попробовать на эту роль Нину Ургант. Актриса прошла пробы и почти год ждала звонка от режиссера. И он позвонил, когда фильм был уже почти готов. Оказалось, что Смирнов снял все, кроме сцен с бывшей медсестрой. Целый год он защищал кандидатуру перед руководством киностудии. И, как мы знаем, оказался стопроцентно прав: эта роль была создана для Нины Ургант. И так сильно и мощно могла исполнить ее только она.

Почтальон Прасковья Ивановна из фильма "Люди, как реки"

Лента Дамира Вятич-Бережных вышла в конце 1960-х годов. Нина Ургант сыграла одинокую Прасковью Ивановну - почтальона с большим сердцем. В домах ее ждали, как главного гостя, делились с ней своими проблемами. Однажды она заступилась за женщину, которую избивал пьяный муж. Хулиган ранил Прасковью Ивановну, и она попала в больницу. Зато там ее ждала новая встреча - с речником Григорием, которого сыграл Николай Рыбников. Теплая драма о любви, сострадании и выборе - своей дороги, своего человека и своего предназначения.

Заведующая аптекой Анна Михайловна из фильма "Сыновья уходят в бой"

Фильм из дилогии по мотивам книги Алеся Адамовича. Картину в 1971 году снял Виктор Туров. А песни для фильма написал Владимир Высоцкий. Война ворвалась в дома маленького белорусского поселка и заведующей аптекой Анны Михайловны, которую сыграла Нина Ургант. Нет ни одного белорусского села, где не ступала бы нога фашизма. Больше тысячи отрядов партизан сражались здесь с врагом. В дилогии звучат слова посвящения матерям: "У войны не женское лицо. Но ничто на этой войне не запомнилось больше, резче, страшнее и прекраснее, чем лица наших матерей… Каждый день, каждую минуту рискуя жизнью, жизнью детей, они делали все, что могли, и из этого, иногда малого, вырастало великое, что и сокрушило фашизм". Доставить партизанам еду, медикаменты, узнать, где расположены вражеские гарнизоны, предупредить о карателях - незаметные, но такие бесценные подвиги матерей.

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