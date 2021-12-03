Google и Meta в России грозят многомиллионные долларовые штрафы

К мировому судье судебного участка № 422 Таганского района в пятницу поступили материалы Роскомнадзора об административных правонарушениях в отношении Гугл ЛЛС (Google LLC) и Meta Platforms Inc (прежнее название -Facebook).

Как сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь Таганского суда Зульфия Гуринчук, американским компаниям вменяется административное правонарушение по ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ - за повторное неудаление запрещенного в РФ контента.

Согласно этой статье, юридическим лицам грозит штраф от одной двадцатой до одной десятой совокупного размера суммы выручки компании, за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение. То есть Google и Meta, которые уже получили многомиллионые штрафы в рублях за неудаление запрещенной информации, теперь грозят многомиллионные штрафы в долларовом эквиваленте.

Судебные заседания по обеим компаниями назначены на 24 декабря.