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03.12.2021 14:39
Рубрика: Происшествия

Google и Meta в России грозят многомиллионные долларовые штрафы

Текст: Иван Егоров
Фото: REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo Фото: REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo
Фото: REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo

К мировому судье судебного участка № 422 Таганского района в пятницу поступили материалы Роскомнадзора об административных правонарушениях в отношении Гугл ЛЛС (Google LLC) и Meta Platforms Inc (прежнее название -Facebook).

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Как сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь Таганского суда Зульфия Гуринчук, американским компаниям вменяется административное правонарушение по ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ - за повторное неудаление запрещенного в РФ контента.

Согласно этой статье, юридическим лицам грозит штраф от одной двадцатой до одной десятой совокупного размера суммы выручки компании, за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение. То есть Google и Meta, которые уже получили многомиллионые штрафы в рублях за неудаление запрещенной информации, теперь грозят многомиллионные штрафы в долларовом эквиваленте.

Судебные заседания по обеим компаниями назначены на 24 декабря.

Происшествия Правосудие Суд Компании Информационные технологии Google Правительство Минцифры Роскомнадзор

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