Инкассаторам разрешили задерживать налетчиков

Инкассаторы получили право задерживать налетчиков и составлять протоколы. А затем передавать задержанных в полицию. Фото: Виталий Невар/ ТАСС

Речь идет о вооружении тех банковских сотрудников, которые охраняют деньги, ценности, машины и здания Сбербанка и Центробанка. Конечно, эти организации и так не были беззащитными, но их охраняли отдельные компании по договору. Теперь же банки смогут создать свою ведомственную охрану.

Кроме того, они, а также работники Российского объединения инкассации получат дополнительные полномочия - право задерживать нападавших, составлять протоколы и передавать их полиции.

Впрочем, не факт, что вооружение работников будет оформлено именно как создание ведомственной охраны. Но смысл новации очевиден - повысить защищенность как самих банковских служащих и их клиентов, так и ценностей, которые они охраняют.

Ежегодно происходит около десятка нападений на инкассаторов и офисные помещения кредитных организаций, есть жертвы. Да, сегодня при современном уровне охранной сигнализации и прочих систем безопасности ограбить банк очень сложно даже для хорошо вооруженных и подготовленных налетчиков. Но риск остается. И поэтому законодатели решили добавить еще один элемент защиты. Такой, как вооружение и предоставление новых полномочий некоторым работникам.

Прописан порядок получения оружия. Боевое и служебное огнестрельное оружие будет выдаваться работникам юридических лиц с особыми уставными задачами в лицензионно-разрешительных подразделениях Росгвардии. Кому и какое оружие выдадут - это уже будет решаться в зависимости от стоящих перед охранником задач.

В России пока только 15 ведомств могут создавать себе ведомственную охрану. Общая численность - около 180 тысяч человек

Кроме того, вооружат и работников некоторых других ведомств. Так, оружие получат сотрудники почты, доставляющие особо ценные отправления и секретные документы. Вооружат геологов, которые занимаются разведкой залежей драгоценных металлов и минералов, например алмазов. Им оно понадобится, чтобы охранять найденные образцы.

Получат оружие и инспекторы рыбнадзора, которые, как известно, нередко сталкиваются с вооруженными браконьерами. Соответствующие поправки должны быть внесены в законы, которые регламентируют деятельность этих людей.

Понятно, что все, кто получит оружие, должны пройти медицинское освидетельствование - психиатрическое и наркологическое. Более того, они пройдут и специальное обучение по программам, утвержденным Росгвардией для частных охранников и детективов. И раз в год будут подвергаться проверке на знание законов и умение обращаться с оружием.

Напомним, в России пока только 15 ведомств могут создавать себе ведомственную охрану. Общая численность таких охранников - примерно 180 тысяч человек без учета минобороны.