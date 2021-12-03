Федеральный закон от 29 ноября 2021 г. N 378-ФЗ "О предоставлении публичному акционерному обществу "Сбербанк России" отдельных полномочий и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 9 ноября 2021 года

Одобрен Советом Федерации 19 ноября 2021 года

Статья 1

1. Публичное акционерное общество "Сбербанк России" осуществляет функции по охране денежных средств, драгоценных металлов и изделий из них (далее - охраняемое имущество) при их транспортировании (перевозке), инкассации наличных денежных средств, а также по охране объектов публичного акционерного общества "Сбербанк России", предназначенных для хранения охраняемого имущества.

2. На работников публичного акционерного общества "Сбербанк России", осуществляющих указанные в части 1 настоящей статьи функции, распространяются требования, запреты, ограничения, права, обязанности, условия, пределы, случаи и порядок применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, гарантии и ответственность, установленные для работников ведомственной охраны статьями 6, 7, абзацами первым - пятым и седьмым статьи 11, статьями 12 - 18 и 25 Федерального закона от 14 апреля 1999 года N 77-ФЗ "О ведомственной охране".

3. Работники публичного акционерного общества "Сбербанк России", осуществляющие указанные в части 1 настоящей статьи функции, имеют право задерживать на месте правонарушения лиц, совершивших противоправные посягательства на охраняемое имущество, транспортные средства, предназначенные для его транспортирования (перевозки) и инкассации наличных денежных средств, объекты этого акционерного общества, предназначенные для хранения охраняемого имущества, а также на жизнь и здоровье работников публичного акционерного общества "Сбербанк России".

4. Задержанные физические лица подлежат незамедлительной передаче уполномоченным представителям подразделений органов внутренних дел (полиции).

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 13 декабря 1996 года N 150-ФЗ "Об оружии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 51, ст. 5681; 1998, N 31, ст. 3834; 2002, N 26, ст. 2516; 2003, N 2, ст. 167; 2007, N 1, ст. 21; N 32, ст. 4121; 2008, N 52, ст. 6227; 2009, N 7, ст. 770; N 11, ст. 1261; 2011, N 1, ст. 10; N 15, ст. 2025; N 50, ст. 7351; 2012, N 29, ст. 3993; 2013, N 27, ст. 3477; 2014, N 11, ст. 1092; N 16, ст. 1832; 2015, N 29, ст. 4356; 2016, N 27, ст. 4160; N 28, ст. 4558; 2017, N 50, ст. 7562; 2018, N 30, ст. 4554; N 32, ст. 5114; 2019, N 31, ст. 4439; 2021, N 27, ст. 5059) следующие изменения:

1) абзац девятнадцатый части первой статьи 1 признать утратившим силу;

2) в статье 12:

а) часть третью изложить в следующей редакции:

"Отдельные типы и модели боевого ручного стрелкового оружия для осуществления предусмотренных федеральными законами функций на основании нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации имеют право получать во временное пользование в территориальных органах федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия, следующие организации:

Центральный банк Российской Федерации (Банк России) - для охраны денежных средств, драгоценных металлов, внутренних ценных бумаг, валютных ценностей, корреспонденции и предметов, содержащих сведения, отнесенные к государственной тайне, при их транспортировании (перевозке), а также для охраны объектов Банка России, предназначенных для хранения такого имущества;

Российское объединение инкассации Банка России - для охраны денежных средств, драгоценных металлов, внутренних ценных бумаг и валютных ценностей при их транспортировании (перевозке), инкассации наличных денежных средств, а также для охраны объектов Российского объединения инкассации Банка России и объектов Банка России, предназначенных для хранения такого имущества;

публичное акционерное общество "Сбербанк России" - для охраны денежных средств, драгоценных металлов и изделий из них при их транспортировании (перевозке), инкассации наличных денежных средств, а также для охраны объектов этого акционерного общества, предназначенных для хранения такого имущества;

организация специальной связи федерального органа исполнительной власти, осуществляющего управление деятельностью в области связи, - для охраны почтовых отправлений (включая корреспонденцию), содержащих отнесенные к государственной тайне сведения и предметы, денежные средства, драгоценные металлы и драгоценные камни, изделия из них, при транспортировании (перевозке) таких отправлений, а также для охраны объектов этой организации специальной связи, предназначенных для хранения такого имущества;

организации, осуществляющие геологическое изучение и разведку месторождений драгоценных металлов и драгоценных камней, их добычу, производство, использование и обращение, - для охраны драгоценных металлов и драгоценных камней, продукции из них при их транспортировании (перевозке), а также для охраны объектов, предназначенных для хранения драгоценных металлов и драгоценных камней, продукции из них;

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный контроль (надзор) в области рыболовства, - для обеспечения исполнения должностными лицами этого федерального органа исполнительной власти служебных обязанностей в соответствии с Федеральным законом от 20 декабря 2004 года N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов";

федеральные государственные органы, федеральные органы исполнительной власти и организации, имеющие право на создание ведомственной охраны, - для исполнения возложенных на них обязанностей по защите ведомственной охраной охраняемых объектов в соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1999 года N 77-ФЗ "О ведомственной охране" и другими федеральными законами, которыми на ведомственную охрану возлагаются обязанности по защите соответствующих объектов.";

б) часть шестую изложить в следующей редакции:

"Выдача оружия работникам юридических лиц с особыми уставными задачами, в должностные обязанности которых входят использование огнестрельного оружия и его применение в целях самообороны или осуществления предусмотренных федеральными законами функций, осуществляется по решению руководителей данных юридических лиц после прохождения указанными работниками соответствующей подготовки, их периодической проверки на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия, и при отсутствии у них оснований, препятствующих получению лицензии на приобретение гражданского оружия. Эти работники обязаны иметь выданное федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере оборота оружия, или его территориальным органом разрешение на хранение и ношение служебного оружия, а также ежегодно проходить периодическую проверку на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия, и химико-токсикологические исследования на наличие в их организме наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов. Содержание программы подготовки и порядок проведения проверки определяются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере оборота оружия.".

Статья 3

Статью 861 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2016, N 1, ст. 46; 2017, N 50, ст. 7562) изложить в следующей редакции:

"Статья 861. Банк России осуществляет функции по охране денежных средств, драгоценных металлов, внутренних ценных бумаг и валютных ценностей, корреспонденции и предметов, содержащих сведения, отнесенные к государственной тайне, при их транспортировании (перевозке), а также по охране объектов Банка России, предназначенных для хранения такого имущества.

Российское объединение инкассации осуществляет функции по охране денежных средств, драгоценных металлов, внутренних ценных бумаг и валютных ценностей при их транспортировании (перевозке), инкассации наличных денежных средств, а также по охране объектов Российского объединения инкассации и объектов Банка России, предназначенных для хранения такого имущества.

На работников Банка России, осуществляющих указанные в части первой настоящей статьи функции, а также на работников Российского объединения инкассации, осуществляющих указанные в части второй настоящей статьи функции, распространяются требования, запреты, ограничения, права, обязанности, условия, пределы, случаи и порядок применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, гарантии и ответственность, установленные для работников ведомственной охраны статьями 6, 7, абзацами первым - пятым и седьмым статьи 11, статьями 12 - 18 и 25 Федерального закона от 14 апреля 1999 года N 77-ФЗ "О ведомственной охране".

Работники Банка России, осуществляющие указанные в части первой настоящей статьи функции, имеют право задерживать на месте правонарушения лиц, совершивших противоправные посягательства на денежные средства, драгоценные металлы, внутренние ценные бумаги и валютные ценности, корреспонденцию и предметы, содержащие сведения, отнесенные к государственной тайне, транспортные средства, предназначенные для их транспортирования (перевозки), объекты Банка России, предназначенные для хранения такого имущества, а также на жизнь и здоровье работников Банка России.

Работники Российского объединения инкассации, осуществляющие указанные в части второй настоящей статьи функции, имеют право задерживать на месте правонарушения лиц, совершивших противоправные посягательства на денежные средства, драгоценные металлы, внутренние ценные бумаги и валютные ценности, транспортные средства, предназначенные для их транспортирования (перевозки) и инкассации наличных денежных средств, объекты Банка России и Российского объединения инкассации, предназначенные для хранения такого имущества, а также на жизнь и здоровье работников Российского объединения инкассации и работников Банка России.

Задержанные физические лица подлежат незамедлительной передаче уполномоченным представителям подразделений органов внутренних дел (полиции).

Банк России и Российское объединение инкассации имеют право получать во временное пользование в территориальных органах федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, в сфере оборота оружия, в сфере частной охранной деятельности, в сфере частной детективной деятельности и в сфере вневедомственной охраны, боевое ручное стрелковое оружие в соответствии с законодательством Российской Федерации об оружии.

Перечень видов специальных средств, используемых работниками Банка России и Российского объединения инкассации, определяется Правительством Российской Федерации.".

Статья 4

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования, за исключением пункта 1 статьи 2 настоящего Федерального закона.

2. Пункт 1 статьи 2 настоящего Федерального закона вступает в силу с 29 июня 2022 года.

Президент Российской Федерации В. Путин