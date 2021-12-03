Jaguar закончил работу над двигателями внутреннего сгорания

Под знаменитой британской автомобильной маркой Jaguar впредь не будет выпущено ни одного нового автомобиля с двигателем внутреннего сгорания.

По сообщению издания Le Monde, все ресурсы компания направит на проектирование платформы для производства электромобилей и выстраивание новой модельной линейки на ее основе, состоящей исключительно из электромобилей. Кроме того, марку ожидает серьезная перемена в рыночном позиционировании.

Электромобили обновленного Jaguar будут ориентированы на гораздо более взыскательную аудиторию, чем сегодня, ассортимент моделей и объемы производства значительно сокращены, клиентский сервис, напротив, расширен и индивидуализирован. Таким образом, преобразованный Jaguar станет конкурировать с автомобильными марками самого высокого уровня, вроде Rolls-Royce, Bentley и Aston Martin.

С технической унификацией автомобилей Jaguar и Land Rover будет покончено. Первый продукт обновленного Jaguar на новой платформе выйдет в 2025 году. До тех пор компания будет планомерно сокращать производство, ассортимент и численность персонала.