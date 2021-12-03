Как Россия отметит 200-летие со дня рождения Салтыкова-Щедрина

Талдомский район Московский области - малая родина Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина (1826-1889). Здесь, в селе Спас-Угол, в то время - Калязинского уезда Тверской губернии, он родился и прожил до десяти лет, его же позднее беспощадно-точно вывел в "Пошехонской старине". В наши дни тихий и зеленый Талдомский район стал дачным местом: на лето 50-тысячное население увеличивается в десять (!) раз. И для дачников-горожан великий писатель, умудрявшийся сочетать острую сатиру с государственной службой на постах вплоть до вице-губернаторского, - не пустой звук. Так же, разумеется, как и для самих талдомцев, для которых остро стоит вопрос: как достойно отметить его приближающееся 200-летие?

Об этом шла речь на круглом столе, организованном "Российской газетой" в первый день работы ярмарки Нон/Фикшн. В нем приняли участие, с одной стороны, ректор Литинститута Алексей Варламов и проректор этого же вуза Сергей Дмитренко, писатель (и тоже преподаватель Литинститута) Павел Басинский, замдиректора департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры Юрий Пуля, исполнительный директор издательства "Молодая гвардия" Роман Косыгин, шеф-редактор портала ГодЛитературы.РФ Михаил Визель, c другой - глава Талдомского городского округа Юрий Крупенин, его предшественник (до прошлого года) Владислав Юдин, в настоящее время - глава города Долгопрудного, Ольга Бондарева - директор Талдомского историко-литературного музея, и заведующая открытым в 2019 году музеем Салтыкова-Щедрина в селе Спас-Угол Анна Комлева. Вела встречу замглавного редактора "Российской газеты" Ядвига Юферова.

Для начала Владислав Юдин напомнил об открытом в 2019 году новом здании, созданного еще в 1986 году в местной церкви музея, возведенном заново на месте старого барского дома. На это было потрачено, подчеркнул он, всего восемь миллионов бюджетных рублей, остальное, гораздо большее, удалось собрать внебюджетно, от местных спонсоров, которых поблагодарили при открытии. Кроме того, музей приобрел пристройку-кафе, трансформируемую в концертный зал, в котором, в частности, проводятся Щедринские чтения, приобретшие в прошлом году международный (хотя и дистанционный) масштаб. И там же 16 декабря впервые будут подведены итоги учрежденной в этом году премии имени Салтыкова-Щедрина, вручаемой в двух номинациях, художественной и краеведческой, с денежным наполнением по 300 000 руб. в каждой.

Собравшиеся тут же заметили, что премия должна быть "усилена" в денежном и организационном отношении, стать всероссийской.

Анна Комлева добавила, что существует проект существенного расширения музея за счет полного воссоздания "Усадьбы господ Салтыковых". Правда, существует проблема заполнения этого музея экспонатами, потому что ничего не сохранилось. Михаил Визель предложил возможный вариант решения: создать на базе музея в том числе писательскую резиденцию. Это предложение вызвало горячее одобрение собравшихся, которые вспомнили аналогичной опыт - исключительно зарубежный. Но, согласились все присутствующие, задача гораздо шире - сделать так, чтобы 200-летие великого писателя было отмечено федеральной общероссийской программой.

Сергей Дмитренко только что сдал в издательство "Молодая гвардия" книгу в серию ЖЗЛ под названием "Салтыков (Щедрин)" - что, по его мысли подчеркивает, что предмет его рассмотрения - реальный человек, а не литературный миф. Он подчеркнул, что оппозиционность его героя была односторонне раздута в советское время. Все-таки он сам был высокопоставленным чиновником, а главное - он не "бичевал недостатки", а "исследовал морфологию власти" - которая не так уж сильно разнится во все эпохи и во всех странах. А "Господа Головлёвы" - это не столько книга о помещиках, сколько книга о большой семье, где все любят и мучают друг друга. Очень актуально. Так что теперь наша задача - "вернуть Салтыкова-Щедрина".

"Салтыков-Щедрин актуален, - добавил Павел Басинский, автор нескольких бестселлеров про Льва Толстого. - Причем так, что порой читаешь его и думаешь: лучше бы он не был так актуален!"

Присутствующие на встрече чиновники горячо согласились с писателем. Действительно, по их словам, посмотришь вокруг, и видишь то Премудрого пескаря, то Мужика, который двух генералов прокормил, а то и Медведя на воеводстве... "Но мы не такие!" - тут же уточнил Владислав Юдин.

Закончилось часовое совещание тем, что все присутствующие согласились написать и подписать обращение в адрес президента с просьбой включить празднование 200-летия Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина в Федеральную программу на 2026 год. Время еще есть. Но терять его не следует.