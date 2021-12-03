Какие меры в отношении не вакцинированных от COVID-19 граждан вводят страны мира

Власти стран по всему миру вводят новые ограничения для не привитых от COVID-19 граждан, изо всех сил пытаясь повысить уровень вакцинации.

Многие американские штаты, не дожидаясь указаний из Белого дома, вынуждены самостоятельно бороться с пандемией. Например, власти Невады введут налог в размере 55 долларов для непривитых сотрудников. Это первый американский штат, который решился на подобные меры. Совет по предоставлению льгот государственным служащим Невады при губернаторе штата в четверг проголосовал за то, чтобы взимать с работников, участвующих в планах медицинского страхования государственных служащих, дополнительную плату в размере до 55 долларов в месяц, если они не вакцинированы против COVID-19, сообщает Las Vegas Review-Journal. Дополнительные сборы для невакцинированных рабочих и взрослых иждивенцев штата Невада по планам должны вступить в силу в июле 2022 года. Исключения будут сделаны для людей, имеющих медотвод из-за проблем со здоровьем или по религиозным причинам.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США, у непривитых людей в пять раз больше шансов заразиться, чем у вакцинированных, и в 10 раз больше шансов умереть от коронавируса. Многие американские региональные системы здравоохранения "терпят поражение" перед новой волной заболеваемости среди непривитых, отмечает издание Axios. Случаи заражения COVID-19, госпитализаций и смертельных исходов от инфекции снова растут в США. Глава CDC Рошель Валенски предупредила, что за последние семь дней в среднем было зафиксировано на 70 процентов больше новых случаев инфицирования, чем в предыдущие семь дней, что, по ее словам, представляет риск для людей, не вакцинированных от коронавируса. "Это становится пандемией непривитых. Мы наблюдаем вспышки заболевания в тех частях страны, которые имеют низкий охват вакцинацией, а непривитые люди подвергаются риску", - пояснила Валенски.

На брифинге координатор Белого дома по борьбе с COVID-19 Джефф Зиентс заявил, что на четыре штата приходилось более 40 процентов всех случаев заболевания за последнюю неделю, причем каждый пятый произошел только в одной Флориде. Отметим также то, что Соединенные Штаты столкнулись с осуждением со стороны международных экспертов и Всемирной организации здравоохранения за проведение ревакцинации вместо поставки вакцин в страны с более низким уровнем доходов.

Уходящий канцлер Германии Ангела Меркель объявила в четверг, что доступ к общественным, культурным, спортивным мероприятиям и ресторанам будет ограничен для людей, не прошедших вакцинацию или выздоровевших в местах, где уровень госпитализаций превышает определенный порог. По данным France 24, некоторые земли Германии уже запретили делать прививки людям, которые имеют право на вакцинацию, но упорно избегают ее. Согласно сообщению СМИ, объявленная обязательная вакцинация сотрудников в немецких медицинских учреждениях и больницах будет применяться с 16 марта. В переходный период у всех будет достаточно времени, чтобы сделать прививку до этой даты, сообщает RND.

Власти Греции заявили, что с понедельника непривитым людям будет запрещено входить в закрытые помещения, такие как кинотеатры, театры, музеи и тренажерные залы, даже если их тест на вирус будет отрицательным.

В Австрии введена "изоляция для непривитых людей" в возрасте от 12 лет и старше. Эта мера призвана поднять уровень вакцинации, который остановился на показателе в 65 процентов. С понедельника не привитые от коронавируса австрийцы могут выходить из дома только по работе, по медицинским показаниям или за продуктами под заказ.

Ранее в этом месяце правительство Сингапура объявило, что прекратит оплачивать медицинские счета для людей, которые не будут вакцинированы после 8 декабря.

Правительство Новой Зеландии введет запрет на деятельность предприятий, в которых вакцинированы менее 40 процентов сотрудников. Парикмахерские, бары и тренажерные залы должны обеспечить вакцинацию всего персонала, чтобы работать в соответствии с предстоящими нормами.

В Австралии власти штата Новый Южный Уэльс объявили, что непривитым людям старше 16 лет больше не разрешается посещать собственность другого человека, за исключением чрезвычайных обстоятельств.

Между тем

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, примерно 40 процентов населения мира полностью вакцинировано. При этом самый низкий показатель вакцинации - семь процентов - наблюдается в Африке. На этой неделе власти Объединенных Арабских Эмиратов объявили о стопроцентной вакцинации населения страны.