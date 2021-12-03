Какие меры в отношении не вакцинированных от COVID-19 граждан вводят страны мира

Новости

Голикова назвала регионы, где ухудшилась ситуация по коронавирусу 15:44
Беларусь анонсировала ответные экономические санкции против Запада 15:32
Стоимость авиакеросина в России обновила рекорд 15:28
Прокуратура Москвы взяла на контроль проверку по факту дорожного конфликта 15:22
Первый регион достиг уровня коллективного иммунитета к COVID в 80% 15:15
МИД Беларуси назвал незаконными новые санкции Запада 15:04
"Алмаз-Антей" покажет на медвыставке роботизированные экзоскелеты 15:04
Россия уступает США и НАТО по количеству военных объектов в Арктике 15:01
В Приморье семья совершила 160 подставных ДТП 14:54
В Минздраве пояснили, зачем пациенту цифровой профиль 14:52
В Японии представят систему проверки вакцинации с помощью распознавания лиц 14:49
В ПФР напомнили о трех видах пенсии по инвалидности 14:47
Google и Meta в России грозят многомиллионные долларовые штрафы 14:39
Роскомнадзор разблокировал сайт Etsy после удаления запрещенной информации 14:35
Стрельба в центре Москвы попала на видео 14:34
Эксперт разъяснил механизм действия QR-кодов на транспорте 14:28
Глава МВД Австрии возглавил правящую партию и стал кандидатом в канцлеры 14:13
Экс-тренер сборной России по биатлону Польховский вылечился от COVID-19 13:58
Рогозин попросил Беларусь найти девушку для полета в космос 13:53
ФСБ предъявила обвинение Кириллу Суслову по делу о госизмене 13:50
В Москве задержан водитель, расстрелявший мужчину 13:48
Гендиректор VK Борис Добродеев уходит с поста 13:38
Минвостокразвития: Арктические преференции привлекли уже 266 резидентов 13:33
Путин обсудил проблемы подростковой преступности на совещании Совбеза 13:25
В Минздраве пояснили, зачем нужны цифровые реестры о рождении и смерти 13:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие законы вступают в силу в декабре
Какие законы вступают в силу в декабре
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Как за 28 дней в Москве и Подмосковье справились с эпидемией натуральной оспы в 1960 году
Как за 28 дней в Москве и Подмосковье справились с эпидемией натуральной оспы в 1960 году
03.12.2021 15:30
Рубрика: Общество

Какие меры в отношении не вакцинированных от COVID-19 граждан вводят страны мира

Текст: Максим Макарычев
Власти стран по всему миру вводят новые ограничения для не привитых от COVID-19 граждан, изо всех сил пытаясь повысить уровень вакцинации.

Многие американские штаты, не дожидаясь указаний из Белого дома, вынуждены самостоятельно бороться с пандемией. Например, власти Невады введут налог в размере 55 долларов для непривитых сотрудников. Это первый американский штат, который решился на подобные меры. Совет по предоставлению льгот государственным служащим Невады при губернаторе штата в четверг проголосовал за то, чтобы взимать с работников, участвующих в планах медицинского страхования государственных служащих, дополнительную плату в размере до 55 долларов в месяц, если они не вакцинированы против COVID-19, сообщает Las Vegas Review-Journal. Дополнительные сборы для невакцинированных рабочих и взрослых иждивенцев штата Невада по планам должны вступить в силу в июле 2022 года. Исключения будут сделаны для людей, имеющих медотвод из-за проблем со здоровьем или по религиозным причинам.

В Дании продавцов супермаркетов обучат делать прививки

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США, у непривитых людей в пять раз больше шансов заразиться, чем у вакцинированных, и в 10 раз больше шансов умереть от коронавируса. Многие американские региональные системы здравоохранения "терпят поражение" перед новой волной заболеваемости среди непривитых, отмечает издание Axios. Случаи заражения COVID-19, госпитализаций и смертельных исходов от инфекции снова растут в США. Глава CDC Рошель Валенски предупредила, что за последние семь дней в среднем было зафиксировано на 70 процентов больше новых случаев инфицирования, чем в предыдущие семь дней, что, по ее словам, представляет риск для людей, не вакцинированных от коронавируса. "Это становится пандемией непривитых. Мы наблюдаем вспышки заболевания в тех частях страны, которые имеют низкий охват вакцинацией, а непривитые люди подвергаются риску", - пояснила Валенски.

На брифинге координатор Белого дома по борьбе с COVID-19 Джефф Зиентс заявил, что на четыре штата приходилось более 40 процентов всех случаев заболевания за последнюю неделю, причем каждый пятый произошел только в одной Флориде. Отметим также то, что Соединенные Штаты столкнулись с осуждением со стороны международных экспертов и Всемирной организации здравоохранения за проведение ревакцинации вместо поставки вакцин в страны с более низким уровнем доходов.

Уходящий канцлер Германии Ангела Меркель объявила в четверг, что доступ к общественным, культурным, спортивным мероприятиям и ресторанам будет ограничен для людей, не прошедших вакцинацию или выздоровевших в местах, где уровень госпитализаций превышает определенный порог. По данным France 24, некоторые земли Германии уже запретили делать прививки людям, которые имеют право на вакцинацию, но упорно избегают ее. Согласно сообщению СМИ, объявленная обязательная вакцинация сотрудников в немецких медицинских учреждениях и больницах будет применяться с 16 марта. В переходный период у всех будет достаточно времени, чтобы сделать прививку до этой даты, сообщает RND.

Власти Греции заявили, что с понедельника непривитым людям будет запрещено входить в закрытые помещения, такие как кинотеатры, театры, музеи и тренажерные залы, даже если их тест на вирус будет отрицательным.

Фото: AP Photo
Агентство ЕС: "омикрон" будет доминировать в Европе минимум до весны

В Австрии введена "изоляция для непривитых людей" в возрасте от 12 лет и старше. Эта мера призвана поднять уровень вакцинации, который остановился на показателе в 65 процентов. С понедельника не привитые от коронавируса австрийцы могут выходить из дома только по работе, по медицинским показаниям или за продуктами под заказ.

Ранее в этом месяце правительство Сингапура объявило, что прекратит оплачивать медицинские счета для людей, которые не будут вакцинированы после 8 декабря.

Правительство Новой Зеландии введет запрет на деятельность предприятий, в которых вакцинированы менее 40 процентов сотрудников. Парикмахерские, бары и тренажерные залы должны обеспечить вакцинацию всего персонала, чтобы работать в соответствии с предстоящими нормами.

Фото: Александр Корольков/ РГ
Денис Проценко: Единственный путь избежать и пятой, и шестой волны - вакцинация

В Австралии власти штата Новый Южный Уэльс объявили, что непривитым людям старше 16 лет больше не разрешается посещать собственность другого человека, за исключением чрезвычайных обстоятельств.

Между тем

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, примерно 40 процентов населения мира полностью вакцинировано. При этом самый низкий показатель вакцинации - семь процентов - наблюдается в Африке. На этой неделе власти Объединенных Арабских Эмиратов объявили о стопроцентной вакцинации населения страны.

Общество Здоровье В мире США В мире Европа Германия В мире Европа Австрия В мире Океания Австралия Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин встретится с Байденом в формате видеоконференции
В Минцифры рассказали о переоформлении сертификатов переболевших COVID
Google и Meta в России грозят многомиллионные долларовые штрафы
Виктор Бондарев: Норвегии невыгоден и не нужен конфликт с Россией
В Москве задержан водитель, расстрелявший мужчину
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Что известно на сегодняшний день о детской вакцине "Спутник M"