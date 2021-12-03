Комаровский развеял популярный миф о пунктах вакцинации

Врач и телеведущий Евгений Комаровский развеял популярное заблуждение об опасности вакцинации в общественных местах.

По словам Комаровского, вакцинация не требует особой фармподготовки, как и нет необходимости в каких-то дополнительных обследований для людей, у которых нет "очевидных, понятных болезней". Здорового человека можно прививать без каких-то дополнительных условий, а прививочным пунктом может служить любое отвечающее нормам помещение. Доктор подчеркнул, что это не его личное мнение, а позиция ВОЗ.

Комаровский добавил в эфире телеканала "Украина 24", что в любом пункте вакцинации есть необходимые препараты на случай аллергической реакции, а также должны соблюдаться элементарные противоэпидемические нормы.

Ранее вирусолог оценил вероятность того, что новый штамм коронавируса "омикрон" сможет "ускользать" от действия антител как у привитых, так и у переболевших. "Омикрон" впервые зафиксировали в начале ноября в ЮАР, сейчас штамм с большим количеством мутаций есть уже в десятках стран.