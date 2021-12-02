Вирусолог оценил, как мутации в "омикроне" влияют на эффективность вакцин

Новый штамм коронавируса "омикрон" может стать одним из самых распространенных в мире и вытеснить "дельту" - случаи заражения им зарегистрированы уже в 24 странах. Поэтому актуален вопрос, насколько хорошо будут защищать от него действующие вакцины. Известный вирусолог, молекулярный биолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов считает, что изменения в геноме нового штамма не приведут к его способности "ускользать" от поствакцинального иммунитета после прививки "Спутником V", хотя эффективность вакцины может несколько уменьшиться.

"Число замен нуклеотидов у нового штамма "омикрон" всего 50 из 29 тысяч. Легко подсчитать, что это доли процента. Да, в S-белке довольно много мутаций, их 32. Но даже для S-белка соотношение идет 32 мутации на 1273 аминокислоты. Поэтому, я думаю, что эффективность вакцины будет не менее 80 процентов", - поделился своим мнением Нетесов.

Глава НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург также полагает, что прививка "Спутником V", усиленная вакцинацией "Спутником Лайт" защитит от нового штамма, поскольку исследованиями подтверждено, что эффективность вакцинации сохраняется на высоком уровне против всех предшествующих "омикрону" штаммов, включая "дельту".

Точные данные эффективности вакцин против "омикрона" станут известны в ближайшие несколько месяцев, отметил Нетесов. Он считает, что тем, кто еще не привился, нужно не терять время и вакцинироваться.

"Измерять эффективность вакцин против штамма "омикрон" будут несколько месяцев. За это время может умереть не одна тысяча людей, которые не вакцинированы. Поэтому я бы рекомендовал не брать в голову информацию о появлении нового штамма, а вакцинироваться", - отметил Нетесов, подчеркнув, что поскольку "омикрон" обнаружен уже во многих странах, проникновение его в Россию - дело времени.

Новый штамм SARS-CoV-2 был обнаружен в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Сегодня случаи завоза этого варианта отмечены во многих странах Европы, Гонконге, США, Австралии - всего в 24 странах, и список продолжает увеличиваться. В России на сегодняшний день "омикрон" не выявлен. ВОЗ квалифицировала этот штамм, как "вызывающий беспокойство".