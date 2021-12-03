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03.12.2021 01:35
Рубрика: Экономика

Компенсация советских вкладов отложена до 2025 года

Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Столичный выпуск № 275(8626)
Еще на год, до 2025 года, отложено начало компенсации советских вкладов. Закон об этом публикует "Российская газета".

Речь идет о вкладах россиян в Сбербанке, размещенных до 20 июня 1991 года и обесцененных последующей гиперинфляцией. Еще в 1995 году был принят закон, который признал эти вклады государственным внутренним долгом, который должен быть возвращен с учетом восстановления реальной ценности вкладов. Для этого они должны быть переведены в специальные ценные бумаги - целевые долговые обязательства РФ.

Фото: istock
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Однако законы, регламентирующие этот механизм, в Госдуму так и не внесены. По оценке минфина, на его реализацию потребовалось бы 50 трлн в 2022 году, 52 трлн в 2023 году и почти 53 трлн в 2024 году. Ежегодно правительство инициирует законы, откладывающие восстановление сбережений советского времени, потому что выплаты такого масштаба фактически невозможны: цифры вдвое превышают годовой федеральный бюджет.

Но сейчас вкладчикам компенсация все-таки производится. "На счетах советских граждан находились очень серьезные суммы, и чтобы вернуть их в полном объеме государство должно потратить на эту цель колоссальные средства. Поэтому вклады возвращаются лишь в двукратном или трехкратном (для лиц 1945 года рождения и старше) размере остатка вкладов по состоянию на 20 июня 1991 года, исходя из нарицательной стоимости денежных знаков в 1991 году и с учетом коэффициентов в зависимости от сроков вклада", - пояснил "Российской газете" адвокат Мадрид Ибрагимов. Например, за советский вклад на сумму 2 тысячи рублей можно сегодня получить до 6 тысяч рублей.

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