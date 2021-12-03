Федеральный закон от 29 ноября 2021 г. N 386-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О приостановлении действия Федерального закона "О базовой стоимости необходимого социального набора"

Принят Государственной Думой 17 ноября 2021 года

Одобрен Советом Федерации 19 ноября 2021 года

Статья 1

Внести в статью 1 Федерального закона от 19 декабря 2016 года N 429-ФЗ "О приостановлении действия Федерального закона "О базовой стоимости необходимого социального набора" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 52, ст. 7478; 2017, N 50, ст. 7559; 2018, N 49, ст. 7527; 2019, N 49, ст. 6979; 2020, N 50, ст. 8053) изменение, заменив цифры "2024" цифрами "2025".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Президент Российской Федерации В. Путин