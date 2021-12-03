Федеральный закон от 29 ноября 2021 г. N 387-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об оружии" и статью 2 Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об оружии"

Принят Государственной Думой 9 ноября 2021 года

Одобрен Советом Федерации 19 ноября 2021 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 13 декабря 1996 года N 150-ФЗ "Об оружии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 51, ст. 5681; 2002, N 30, ст. 3029; 2003, N 50, ст. 4856; 2008, N 52, ст. 6227; 2009, N 7, ст. 770; 2011, N 1, ст. 10; 2012, N 29, ст. 3993; 2014, N 30, ст. 4228; 2016, N 27, ст. 4160; 2017, N 14, ст. 1996; N 50, ст. 7562; 2019, N 31, ст. 4439; 2021, N 27, ст. 5059, 5141) следующие изменения:

1) в статье 19:

а) часть пятую изложить в следующей редакции:

"Руководители государственных военизированных организаций и уполномоченные ими другие должностные лица этих организаций по заявлениям граждан Российской Федерации, уволенных или увольняемых с военной службы в указанных организациях с правом ношения военной формы одежды и не имеющих заболеваний, при наличии которых противопоказано владение оружием, передают этим гражданам для пожизненного хранения и ношения с военной формой одежды боевое холодное клинковое оружие (кортики), выданное им в период прохождения военной службы. Хранение боевого холодного клинкового оружия (кортиков) и его ношение с военной формой одежды осуществляются на основании записи о наличии такого права, сделанной государственной военизированной организацией, передавшей данное оружие, в документе, выдаваемом гражданину Российской Федерации при увольнении. Порядок передачи боевого холодного клинкового оружия (кортиков) указанным гражданам для пожизненного хранения и ношения с военной формой одежды и перечень моделей данного оружия устанавливаются Правительством Российской Федерации.";

б) в части шестой слова "отдельных моделей боевого холодного клинкового оружия (кортиков) некоторым категориям граждан" заменить словами "боевого холодного клинкового оружия (кортиков) гражданам";

в) часть седьмую признать утратившей силу;

2) часть шестую статьи 20 изложить в следующей редакции:

"Боевое холодное клинковое оружие (кортики), переданное гражданам Российской Федерации, указанным в части пятой статьи 19 настоящего Федерального закона, для пожизненного хранения и ношения с военной формой одежды, может быть унаследовано в соответствии с законодательством Российской Федерации гражданами Российской Федерации, получившими лицензии на приобретение оружия в порядке, установленном статьей 9 настоящего Федерального закона. Боевое холодное клинковое оружие (кортики) в двухнедельный срок со дня его получения гражданином Российской Федерации в порядке наследования подлежит регистрации в федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном в сфере оборота оружия, или его территориальном органе по месту жительства этого гражданина. Гражданину Российской Федерации, зарегистрировавшему полученное в порядке наследования боевое холодное клинковое оружие (кортики), федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере оборота оружия, или его территориальным органом по месту жительства этого гражданина выдается бессрочное разрешение на хранение данного оружия.";

3) в части третьей статьи 24 слова "отдельных моделей" исключить.

Статья 2

В части 2 статьи 2 Федерального закона от 28 марта 2017 года N 37-Ф3 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об оружии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 14, ст. 1996) слова "отдельных моделей" и слова "при увольнении с военной службы либо" исключить.

Статья 3

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении одного года после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин