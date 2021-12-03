Морским офицерам в отставке упростили правила владения кортиком

Носить парадный кортик смогут только те военнослужащие, которые после увольнения получили право на ношение военной формы. Фото: РИА Новости

Документ в первую очередь направлен на регулирование правил передачи кортиков для пожизненного хранения и ношения с военной формой. Наделяются таким правом как офицеры, увольняемые с военной службы, так и уже расставшиеся с погонами.

Самое важное изменение заключается в том, что теперь отставные военные моряки, которые получили кортики, теперь не обязаны регистрировать их в Росгвардии. Кроме того, ветеранам ВМФ не нужно будет получать разрешение на хранение и ношение такого "парадного" холодного оружия.

Раньше, чтобы иметь у себя дома кортик, необходимо было покупать специальный сейф для его хранения и получать соответствующее разрешение Росгвардии. Эти требования осложняли жизнь отставникам - их несоблюдение могло повлечь серьезную административную и даже уголовную ответственность.

Теперь владение кортиком заметно упростилось. Однако в документе перечислены несколько обязаательных условий для владельцев такого "парадного" оружия.

Прежде всего, у отставников не должно быть противопоказаний к его владению. То есть ветеран обязан представить медицинскую справку об отсутствии заболеваний, при которых владеть оружием закон категорически запрещает. Иметь кортик могут только офицеры, мичманы и прапорщики, уволенные с военной службы с правом ношения военной формы.

Есть в новом законе пункт, который адресован родственникам, получившим клинок по наследству. Теперь кортик, как семейную реликвию, могут хранить наследники морского офицера.Однако для этого нужно получить лицензию на приобретение оружия и зарегистпировать парадный клинок в правоохранительных органах.

Нужно отметить такую важную деталь. Помимо отставных и кадровых военных ВМФ, под новый закон попадают и офицеры, уволенные или увольняемые из государственных военизированных организаций. Те, кому кортики были выданы при еще при прохождении службы.

Под эту категорию вкладельцев "парадного" клинка попадают сотрудники ФСБ, ФСО и Росгвардии.

Правом передавать кортики для пожизненного хранения закон наделил руководители государственных военизированных организаций и уполномоченных ими должностных лиц.