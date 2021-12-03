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03.12.2021 05:00
Рубрика: Экономика

Кто в 2022 году будет нарасхват на рынке труда, и как вырастут зарплаты

Текст: Георгий Панин
Средняя номинальная зарплата в России в сентябре 2021 года составила 54 тысячи 687 рублей, говорится в сообщении Росстата. По сравнению с январем она прибавила 5 тысяч 171 рубль. А к концу года может подрасти до 56 тысяч рублей, прогнозирует Минэкономразвития РФ. И на этом рост не закончится.
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Как сильно могут вырасти зарплаты в 2022 году, и кого это затронет в первую очередь, "Российской газете" рассказала генеральный директор платформы "Рокет Ворк" Анастасия Ускова:

Фото: Евгений Курсков/ ТАСС
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- Расценки на рынке труда будет определять спрос. А он к концу года вполне отражает картину, которую мы сможем наблюдать в 1-2 кварталах 2022 года.

Айтишники снова в цене

Бизнес продолжает активно оцифровываться, соответственно IT-специалисты (разработчики, аналитики, тестировщики) будут опять нарасхват.

В Минцифре докладывают о нехватке специалистов в отрасли от 500 тысяч до миллиона человек. В ближайшую пятилетку тренд на цифровизацию попросит еще примерно 2 миллиона специалистов. А там, где есть спрос, растут и гонорары.

Мигранты подняли зарплаты

К концу 2021 года так и не удалось решить проблему с нехваткой иностранной рабочей силы. Это привело к росту зарплат почти во всех сферах, где традиционно было занято много мигрантов: строительство, услуги, ЖКХ, аграрный сектор.

Только в строительной сфере, по оценкам Минстроя, отток трудовых мигрантов привел к нехватке, по меньшей мере, 2 миллионов рабочих рук. Такой возросший спрос на кадры закономерно привел к тому, что зарплаты строителей пошли вверх. В среднем за год зарплаты строителей и мастеров по ремонту выросли на 25-30 процентов.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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Также из-за нехватки трудовых мигрантов, умноженной на возросшую популярность удаленного потребления, растут зарплаты у грузчиков, складских рабочих, курьеров, водителей - в среднем также на 25 процентов. Да и в целом рынку не хватает линейного персонала и рабочих специальностей. В том числе в отраслях, где традиционно было занято много мигрантов - ЖКХ, сфера услуг, ритейл и так далее.

С большой вероятностью тренд этот сохранится и в 2022 году. Поэтому зарплаты понемногу продолжат рост, однако уже не такими темпами, как это было в прошлом году.

У самозанятых прибавка

В 2022 году продолжится рост платформенной занятости. Крупные маркетплейсы-агрегаторы становятся все популярнее на фоне уберизации экономики.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Поэтому компании активно привлекают кадры (курьеров, таксистов, мастеров по ремонту, строителей и так далее) для разовых работ без оформления в штат.

Отношения оформляются, как правило, через договоры с самозанятыми. Отсюда и взрывной рост за прошедший год числа самозанятых с 1,4 миллиона до 3,3 миллиона.

Для многих пользователей платформ такое сотрудничество превращается в полноценные трудовые дни, недели месяцы. Официально зарегистрированных самозанятых сейчас чуть более 3 миллионов человек. Но число потенциальных самозанятых может доходить до 15 миллионов, и в 2022 году сектор продолжит прирастать.

Малый бизнес: много не ждите

Отсутствие жестких ограничений в этом году привели покупательскую активность в норму. Бизнес подстроился под новые реалии. И если в следующем году ковид-повестка не будет вставлять палки в колеса, то уровень безработицы удастся сохранить на текущем уровне, а с учетом растущего спроса на кадры еще и снизить.

Фото: Дмитрий Астахов / POOL / ТАСС
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Показательным также является факт увеличения занятых в секторе малого и среднего предпринимательства (МСП) при снижении числа компаний. Это показатель обеления сектора, который продолжится и в будущем году.

Но зарплаты тут будут расти медленнее всего. В 2021 году средняя зарплата занятых в секторе МСП сократилась с 37 до 30 тысяч рублей. Выручка предприятий топчется на месте. И зарплатам, даже отыгравшим прошлогоднее падение до реального роста из-за текущей инфляции в 2022 году будет еще далеко.

Главный прогноз

В целом в 2022 году рост зарплат ожидается выше инфляции. То есть в этих сферах, о которых мы говорили, заработная плата должна увеличиться примерно на 10-15 процентов.

Экономика Работа Зарплата Рынок труда

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