Распоряжение губернатора Курской области от 2 декабря 2021 года № 411-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности"

Во изменение распоряжения Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности":

1. Внести в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности" (в редакции распоряжений Губернатора Курской области от 01.02.2021 № 30-рг, от 05.02.2021 № 36-рг, от 11.02.2021 № 37-рг, от 17.02.2021 № 46-рг, от 20.02.2021 № 49-рг, от 26.02.2021 № 51-рг, от 12.03.2021 № 64-рг, от 16.03.2021 № 67-рг, от 01.04.2021 № 80-рг, от 16.04.2021 № 103-рг, от 30.04.2021 № 130-рг, от 19.05.2021 № 145-рг, от 22.06.2021 № 195-рг, от 07.07.2021 № 216-рг, от 09.08.2021 № 266-рг, от 20.08.2021 № 286-рг, от 28.09.2021 № 314-рг, от 01.10.2021 № 316-рг, от 11.10.2021 № 327-рг, от 14.10.2021 № 334-рг, от 15.10.2021 № 336-рг, от 21.10.2021 № 345-рг, от 25.10.2021 № 349-рг, от 28.10.2021 № 358-рг, от 03.11.2021 № 368-рг, от 10.11.2021 № 371-рг, от 15.11.2021 № 380-рг, от 17.11.2021 № 383-рг, от 24.11.2021 № 400-рг) следующие изменения:

1) в подпункте 2.5 пункта 2 слова ", бань, саун" исключить;

2) дополнить пунктом 33 следующего содержания:

"33. Функционирование бань, саун возможно при 50% заполняемости от общего количества мест.";

3) в пункте 41:

абзац седьмой после слова "боулинга," дополнить словами "бань, саун";

дополнить подпунктами 4 и 5 следующего содержания:

"4) предъявившие действующий QR-код в бумажном или электронном виде, полученный в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Курской области, на основании справки медицинской организации единого образца, подтверждающей наличие медицинских противопоказаний к получению вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, документа, удостоверяющего личность, и СНИЛС;

5) предъявившие справку медицинской организации единого образца, подтверждающую наличие медицинских противопоказаний к получению вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации.";

4) пункт 7 дополнить абзацами шестым, седьмым следующего содержания:

"либо предъявления действующего QR-кода в бумажном или электронном виде, полученного в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Курской области, на основании справки медицинской организации единого образца, подтверждающей наличие медицинских противопоказаний к получению вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, и документа, удостоверяющего личность, и СНИЛС;

либо предъявления справки медицинской организации единого образца, подтверждающей наличие медицинских противопоказаний к получению вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации.";

5) пункт 71 изложить в следующей редакции:

"71. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим гостиничные услуги, услуги в учреждениях санаторного типа, производить заселение в гостиницы, хостелы, учреждения санаторного типа лиц 18 лет и старше при условии:

предъявления действующего QR-кода, полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которым подтверждается получение второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, либо факт перенесения ими новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и истечения с даты их выздоровления не более шести календарных месяцев;

либо предъявления сертификата профилактической прививки от (COVID-19) (справки медицинской организации) на бумажном носителе, подтверждающего получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации;

либо предъявления справки медицинской организации, подтверждающей, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) и с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев;

либо предъявления действующего QR-кода в бумажном или электронном виде, полученного в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Курской области, на основании справки медицинской организации единого образца, подтверждающей наличие медицинских противопоказаний к получению вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, и документа, удостоверяющего личность, и СНИЛС;

либо предъявления справки медицинской организации единого образца, подтверждающей наличие медицинских противопоказаний к получению вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации.";

6) подпункт 13.2 пункта 13 изложить в следующей редакции:

"13.2. Реализацию дополнительных общеобразовательных программ в образовательных организациях осуществлять в форме очного обучения.";

7) подпункт 16.1 пункта 16:

дополнить абзацами седьмым, восьмым следующего содержания:

"либо предъявления действующего QR-кода в бумажном или электронном виде, полученного в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Курской области, на основании справки медицинской организации единого образца, подтверждающей наличие медицинских противопоказаний к получению вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, и документа, удостоверяющего личность, и СНИЛС;

либо предъявления справки медицинской организации единого образца, подтверждающей наличие медицинских противопоказаний к получению вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации.";

дополнить абзацами одиннадцатым, двенадцатым следующего содержания:

"либо предъявления действующего QR-кода в бумажном или электронном виде, полученного в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Курской области, на основании справки медицинской организации единого образца, подтверждающей наличие медицинских противопоказаний к получению вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, и документа, удостоверяющего личность, и СНИЛС;

либо предъявления справки медицинской организации единого образца, подтверждающей наличие медицинских противопоказаний к получению вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации.";

дополнить абзацами пятнадцатым, шестнадцатым следующего содержания:

"либо предъявления действующего QR-кода в бумажном или электронном виде, полученного в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Курской области, на основании справки медицинской организации единого образца, подтверждающей наличие медицинских противопоказаний к получению вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, и документа, удостоверяющего личность, и СНИЛС;

либо предъявления справки медицинской организации единого образца, подтверждающей наличие медицинских противопоказаний к получению вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации.";

8) подпункт 17.1 пункта 17 дополнить подпунктами 4 и 5 следующего содержания:

"4) предъявившие действующий QR-код в бумажном или электронном виде, полученный в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Курской области, на основании справки медицинской организации единого образца, подтверждающей наличие медицинских противопоказаний к получению вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, и документа, удостоверяющего личность, и СНИЛС;

5) предъявившие справку медицинской организации единого образца, подтверждающую наличие медицинских противопоказаний к получению вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации.";

9) пункт 18 дополнить абзацем пятым следующего содержания:

"государственных услуг комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области (включая государственные услуги, переданные для предоставления органам местного самоуправления).".

2. Распоряжение вступает в силу с 6 декабря 2021 года, за исключением подпунктов 1 и 2, абзацев первого, второго подпункта 3 пункта 1, которые вступают в силу с 3 декабря 2021 года, подпункта 9 пункта 1, который вступает в силу со дня официального опубликования настоящего распоряжения и распространяется на правоотношения, возникшие с 26 ноября 2021 года.

Губернатор Курской области Р.Старовойт







